6.7
Одноклассники

, 2007
Purple Violets
США / драма, комедия, мелодрама / 18+
О фильме

Патти, в прошлом подающая надежды писательница, хоронила свою мечту под карьерой риэлтора и рутинным замужеством, пока случайно не встретила свою первую школьную любовь — Брайана, который вернул ей желание и писать, и любить. Кейт, лучшая подруга Патти, так же встречает свою первую любовь — Майкла. Но их встреча не столь радостная. Кейт продолжает злится на своего старого приятеля за его принципиальные взгляды на жизнь, а тот в свою очередь изо всех сил желает получить Кейт обратно.

В ролях

Сельма Блэр
Патрик Уилсон
Эдвард Бернс
Дебра Мессинг
Дэннис Фарина
Annette Arnold
Режиссер Эдвард Бернс
Сценарист Эдвард Бернс
Композитор P.T. Walkley
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 30 апреля 2007
Дата выхода
30 апреля 2007 Россия 16+
30 апреля 2007 Казахстан
30 апреля 2007 Украина
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $126 897
Производство Wild Ocean Films, Lucky Day Pictures, Marlboro Road Gang Productions
Другие названия
Purple Violets, Bíbor violák, Enamorada de mi ex, Fioletowe fiołki, Just You, Paranomoi erastes, Segunda Chance para o Amor, Violetas Púrpura, Одноклассники

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

