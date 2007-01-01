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День выборов, 2007

2007 / Россия
7.7 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Чтобы продвинуть своего массажиста на выборах в губернаторы Поволжья, олигарх Эммануил Гедеонович отправляет в область сотрудников подконтрольного ему «Как бы радио». Ростислав, Алексей и Александр, а также великолепная Нонна, отправляются в Приволжск на теплоходе «Сергей Абрамов», пытаясь в кратчайшие сроки подготовить избирательную программу, попутно решая и личные проблемы. К сожалению, их кандидат, Игорь Владимирович Цаплин, оказывается неграмотным идиотом, а жители города ни в чем ему не уступают. Смогут ли герои выиграть выборную гонку?

  • Фильм основан на одноименном спектакле «Квартета И» и группы «Несчастный случай». Все основные участники вернулись к своим ролям на экране. 
  • Как и текст пьесы, сценарий фильма отправляли в Кремль, где его утверждали члены правительства. Кроме того, по словам Ростислава Хаита, члены «Квартета» не ставили себе цель сделать политическую сатиру: прежде всего они стремились создать яркое и остроумное кино, похожее на произведения Гоголя и Салтыкова-Щедрина. 
  • Сергей Абрамов, глава судоходной компании и владелец корабля, названного в его честь, на котором плывут главные герои, появился в фильме в небольшом камео: он ведет машину, на которой Вика и Леля едут к теплоходу, обсуждая его название.

Руководитель одной из самых рейтинговых радиостанций страны получает заказ от загадочного клиента. Необходимо "раскрутить" на региональных выборах своего кандидата. Отобрать голоса у конкурентов и тем самым повлиять на избрание нового губернатора. За выполнение задачи государственной важности берутся лучшие умы радиостанции. Подтянуты самые рейтинговые музыканты страны. Задействован весь креативный потенциал. Становится совершенно неважно, кто кандидат и сколько процентов он должен отобрать у конкурентов. Курс на победу!

7.7 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 1 января 2007
Премьера в мире 1 января 2007
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Олег Фомин
Олег Фомин
В ролях
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Александр Демидов
Александр Демидов
Леонид Барац
Леонид Барац
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Все актеры и съемочная группа
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Чем свободная и великая Российская Федерация отличается от империалистических Соединенных Штатов Америки, в высшей степени наглядно (или, вернее сказать, в высшей степени ненаглядно) показал только что стартовавший в прокате «День выборов», чья премьера, организованная компанией «КАРО Фильм», прошла 16 октября. Отличие РФ от США очень просто: если в США, несмотря на то что спецслужбы позволяют взрывать либо же сами взрывают башни с самолетами, парламент принимает…
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Евгеша 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Farengeit, 21/10/2007 - 02:20:12):Если фраза "Выборы, выборы - кандидаты - п**", над которой угорает полфорума и которая, как я… Читать дальше…
Нерон 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравится, но не более - юмор немного тяжеловесный, не такой, как в "день радио".
Да, кстати, я большой поклонник Машины Времени и… Читать дальше…
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