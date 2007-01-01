День выборов, 2007

Чтобы продвинуть своего массажиста на выборах в губернаторы Поволжья, олигарх Эммануил Гедеонович отправляет в область сотрудников подконтрольного ему «Как бы радио». Ростислав, Алексей и Александр, а также великолепная Нонна, отправляются в Приволжск на теплоходе «Сергей Абрамов», пытаясь в кратчайшие сроки подготовить избирательную программу, попутно решая и личные проблемы. К сожалению, их кандидат, Игорь Владимирович Цаплин, оказывается неграмотным идиотом, а жители города ни в чем ему не уступают. Смогут ли герои выиграть выборную гонку?