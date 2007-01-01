День выборов, 2007

Чтобы продвинуть своего массажиста на выборах в губернаторы Поволжья, олигарх Эммануил Гедеонович отправляет в область сотрудников подконтрольного ему «Как бы радио». Ростислав, Алексей и Александр, а также великолепная Нонна, отправляются в Приволжск на теплоходе «Сергей Абрамов», пытаясь в кратчайшие сроки подготовить избирательную программу, попутно решая и личные проблемы. К сожалению, их кандидат, Игорь Владимирович Цаплин, оказывается неграмотным идиотом, а жители города ни в чем ему не уступают. Смогут ли герои выиграть выборную гонку?
Руководитель одной из самых рейтинговых радиостанций страны получает заказ от загадочного клиента. Необходимо "раскрутить" на региональных выборах своего кандидата. Отобрать голоса у конкурентов и тем самым повлиять на избрание нового губернатора. За выполнение задачи государственной важности берутся лучшие умы радиостанции. Подтянуты самые рейтинговые музыканты страны. Задействован весь креативный потенциал. Становится совершенно неважно, кто кандидат и сколько процентов он должен отобрать у конкурентов. Курс на победу!
Да, кстати, я большой поклонник Машины Времени и… Читать дальше…