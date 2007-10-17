30 дней ночи, 2007

Жители города Бэрроу на Аляске готовятся к наступлению полярной ночи. В это время неизвестный уничтожает линию коммуникаций, а ночью на город нападает банда вампиров во главе с неким Марлоу. Они убивают большую часть горожан, и немногим выжившим удается забаррикадироваться на чердаке одного из жителей. Им нужно продержаться еще целый месяц, а припасов в доме практически нет. Чтобы выжить и защитить своих людей, шериф Эбен Олсен вынужден пойти на сделку с дьяволом…
На Аляске зимой день ничем не отличается от ночи — сплошная темень. И так — целый месяц. В этом не было бы ничего необычного, если бы из привычной темени не поползли силы зла, вампиры, наводящие ужас на маленький городок Бэрроу. Безо всякой надежды на спасение, с минимальным количеством провизий и в полной мерзлоте, небольшая группа людей пытается дотянуть до рассвета. Но как это сделать, когда впереди у тебя еще 30 дней полной темноты?
ужастик должен пугать, а тут словно реалити шоу gатологоанатомов.
было неприятно, честно, хоть я и люблю ужастики.