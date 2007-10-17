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30 Days of Night

30 дней ночи, 2007

2007 / Новая Зеландия / США
7.1 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жители города Бэрроу на Аляске готовятся к наступлению полярной ночи. В это время неизвестный уничтожает линию коммуникаций, а ночью на город нападает банда вампиров во главе с неким Марлоу. Они убивают большую часть горожан, и немногим выжившим удается забаррикадироваться на чердаке одного из жителей. Им нужно продержаться еще целый месяц, а припасов в доме практически нет. Чтобы выжить и защитить своих людей, шериф Эбен Олсен вынужден пойти на сделку с дьяволом…

  • Вампиры говорят на совершенно оригинальном языке. Он был создан специально для фильма при помощи профессора лингвистики Новозеландского университета.
  • Стив Найлз, автор оригинального графического романа, изначально задумывал эту историю как фильм. После нескольких лет постоянных отказов от киностудий Найлз переработал ее в комикс. По иронии судьбы, конце концов именно та студия, которая отклонила оригинальный сценарий, выбрала комикс для экранизации. 
  • Несмотря на то, что по сюжету действие фильма разворачивается на Аляске, фильм был полностью снят в Новой Зеландии. Кроме того, большинство ночных кадров было снято днем, а позже переработано с помощью графического процесса «день-ночь».
  • Во время атаки вампир сбрасывает человека с крыши, и тот издает крик Вильгельма.

На Аляске зимой день ничем не отличается от ночи — сплошная темень. И так — целый месяц. В этом не было бы ничего необычного, если бы из привычной темени не поползли силы зла, вампиры, наводящие ужас на маленький городок Бэрроу. Безо всякой надежды на спасение, с минимальным количеством провизий и в полной мерзлоте, небольшая группа людей пытается дотянуть до рассвета. Но как это сделать, когда впереди у тебя еще 30 дней полной темноты?

7.1 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 8 ноября 2007
Премьера онлайн 19 октября 2022
Премьера в мире 17 октября 2007
Возраст 18+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Дэвид Слэйд
Дэвид Слэйд
В ролях
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Мелисса Джордж
Мелисса Джордж
Бен Фостер
Бен Фостер
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Ману Беннетт
Ману Беннетт
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Я уж думал, подобно ворону Эдгара По, что больше никогда… больше никогда не снимут господа кинематографисты ничего достойного о моих собратьях. Слишком много посредственной и невразумительной кинопродукции пришлось посмотреть за последнее время. Однако все-таки есть среди жалкого и слабого человеческого племени особи, которые умеют с достоинством запечатлеть силу более могущественную и великую, нежели готова вынести природа смертных. «30 дней ночи» – редкая удача в…
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Stop 2 апреля 2015, 12:51
мне кажется - не тот режиссер... Фильм словно не выжал всего из идеи - очень это расстроило, но оценку 7,5 из 10, по-моему, фильм заслужил. Да и… Читать дальше…
jam_summer 2 апреля 2015, 12:51
фильм ничего кроме отвращения не вызывает... именно отвращения.

ужастик должен пугать, а тут словно реалити шоу gатологоанатомов.

было неприятно, честно, хоть я и люблю ужастики.
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26 голосов
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