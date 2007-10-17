30 дней ночи, 2007

На Аляске зимой день ничем не отличается от ночи — сплошная темень. И так — целый месяц. В этом не было бы ничего необычного, если бы из привычной темени не поползли силы зла, вампиры, наводящие ужас на маленький городок Бэрроу. Безо всякой надежды на спасение, с минимальным количеством провизий и в полной мерзлоте, небольшая группа людей пытается дотянуть до рассвета. Но как это сделать, когда впереди у тебя еще 30 дней полной темноты?