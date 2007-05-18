Изгнание, 2007

- приз «Золотая пальмовая ветвь» 60-го Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (Константин Лавроненко); - рабочее название фильма - «Запах камня» - в процессе съемок было заменено на «Изгнание», которое, по мнению авторов, наиболее точно выражает философскую концепцию фильма; - В фильме нет каких-либо явных признаков, позволяющих точно определить место и время событий. Изначально авторы даже не были уверены, на каком языке они будут снимать картину. В итоге оригинальный текст звучит на русском, и даже шведской актрисе Марии Бонневи пришлось учить свою роль по-русски.
Не имеет значения, где мы — на своей земле, на чужой. Не имеет значения, кто мы — коренные жители, мигранты, на каком языке говорим. Не важно даже, какие мы — хорошие, плохие, семейные, одинокие, чёрные, белые, умные, дураки, бедные, богатые, вписались ли мы удачно в социум, изгои ли мы, верим ли в бога, в чёрта, не верим ли ни во что, проводим ли время праздно или в трудах праведных… — мы в изгнании — вот о чём мы почти никогда не помним, вот то глобальное обстоятельство нашей жизни, на фоне которого всё остальное — лишь суета сует, бег по заколдованному кругу, эстафета — мнимое состязание, где нет победителей, а побеждённые известны ещё до старта.
Для меня этот фильм - об утрате рая общения близких когда-то людей (что считается одной из… Читать дальше…
боюсь, "что хочет и как хочет" после одного фильма - рановато.