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Изгнание Изгнание
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The Banishment

Изгнание, 2007

2007 / Россия
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть О фильме

- приз «Золотая пальмовая ветвь» 60-го Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (Константин Лавроненко); - рабочее название фильма - «Запах камня» - в процессе съемок было заменено на «Изгнание», которое, по мнению авторов, наиболее точно выражает философскую концепцию фильма; - В фильме нет каких-либо явных признаков, позволяющих точно определить место и время событий. Изначально авторы даже не были уверены, на каком языке они будут снимать картину. В итоге оригинальный текст звучит на русском, и даже шведской актрисе Марии Бонневи пришлось учить свою роль по-русски.

Не имеет значения, где мы — на своей земле, на чужой. Не имеет значения, кто мы — коренные жители, мигранты, на каком языке говорим. Не важно даже, какие мы — хорошие, плохие, семейные, одинокие, чёрные, белые, умные, дураки, бедные, богатые, вписались ли мы удачно в социум, изгои ли мы, верим ли в бога, в чёрта, не верим ли ни во что, проводим ли время праздно или в трудах праведных… — мы в изгнании — вот о чём мы почти никогда не помним, вот то глобальное обстоятельство нашей жизни, на фоне которого всё остальное — лишь суета сует, бег по заколдованному кругу, эстафета — мнимое состязание, где нет победителей, а побеждённые известны ещё до старта.

7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 4 октября 2007
Премьера онлайн 18 января 2018
Премьера в мире 18 мая 2007
Прокатчик Интерсинема
Режиссер
Андрей Звягинцев
Андрей Звягинцев
В ролях
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Мария Бонневи
Мария Бонневи
Александр Балуев
Александр Балуев
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Изгнание 2 постера
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Изгнание

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Neodim 2 апреля 2015, 12:51
Интересно было почитать такие разные мнения о фильме.
Для меня этот фильм - об утрате рая общения близких когда-то людей (что считается одной из… Читать дальше…
gatta 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 01/10/2007 - 22:59:30


боюсь, "что хочет и как хочет" после одного фильма - рановато.
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