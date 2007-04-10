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Постер мультфильма Команда Фастфуд
6.7
Киноафиша Фильмы Команда Фастфуд
6.7

Команда Фастфуд

, 2007
Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters
США / боевик, фантастика, приключения, комедия, анимация / 18+
Постер мультфильма Команда Фастфуд
6.7

О фильме

Команда Фастфуд — это молочный коктейль, картошка фри и тефтелька, которых соотвественно зовут Шейк, Фрай и Тефтель. Живут они в обычном городе с соседом грузином Карлом. Шейк — властный садист, Фрай — организатор и мозг команды, которого судя по всему у остальных нет. Тефтель же — просто кусок жареного фарша. Эту удивительную троицу ждут захватывающие приключениея, которые раскроют тайну их происхождения. Когда бессмертный мир вещей угрожает галактическому балансу, подключается Команда Фастфуд, чтобы избежать трагедии!

В ролях

Дэна Снайдер
Дэна Снайдер
Master Shake
Дэйв Уиллис
Дэйв Уиллис
Ignignokt
Дэйв Уиллис
Дэйв Уиллис
Ignignokt
Дэйв Уиллис
Дэйв Уиллис
Ignignokt
Carey Means
Frylock
Andy Merrill
Oglethorpe
Майк Шатц
Emory
Мэтт Маелларо
Satan
Мэтт Маелларо
Satan
Мэтт Маелларо
Satan
C. Martin Croker
Steve
C. Martin Croker
Steve
Режиссер Мэтт Маелларо, Дэйв Уиллис
Сценарист Мэтт Маелларо, Дэйв Уиллис
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 17 августа 2022
Премьера в мире 10 апреля 2007
Дата выхода
10 апреля 2007 Россия 16+
10 апреля 2007 Казахстан
13 апреля 2007 Канада
13 апреля 2007 США
10 апреля 2007 Украина
MPAA R
Бюджет $750 000
Сборы в мире $5 520 368
Производство Adult Swim, Cartoon Network, Williams Street
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Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
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