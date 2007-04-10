Команда Фастфуд — это молочный коктейль, картошка фри и тефтелька, которых соотвественно зовут Шейк, Фрай и Тефтель. Живут они в обычном городе с соседом грузином Карлом. Шейк — властный садист, Фрай — организатор и мозг команды, которого судя по всему у остальных нет. Тефтель же — просто кусок жареного фарша. Эту удивительную троицу ждут захватывающие приключениея, которые раскроют тайну их происхождения. Когда бессмертный мир вещей угрожает галактическому балансу, подключается Команда Фастфуд, чтобы избежать трагедии!
|10 апреля 2007
|Россия
|16+
|10 апреля 2007
|Казахстан
|13 апреля 2007
|Канада
|13 апреля 2007
|США
|10 апреля 2007
|Украина