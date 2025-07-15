Наша песня хороша: официальный канон «Звездных войн» опять перепишут из-за героини-женщины — и польза от этого лишь одна

Хотя бы один вопрос к трилогии сиквелов удастся снять с повестки дня.

«Звездные войны» вновь лихорадит: не успели фанаты переварить, что Кайло Рена в комиксах заменили кровожадной девушкой-ситхом Тавой Рен, как Lucasfilm готовят новую переделку канона — на этот раз с участием жены Люка Скайуокера.

Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал на Patreon, что студия планирует вернуть в официальную вселенную Мару Джейд — одну из самых любимых фанатами героинь, давно списанную в «Легенды».

После того как Disney купил франшизу в 2012 году, огромный пласт книг и комиксов объявили неканоном. Но кое-кого из «старых» героев все же вернули: в каноне уже снова есть гранд-адмирал Траун и Дарт Реван. Теперь очередь дойдет до Мары Джейд, которая после гибели Палпатина встретила Люка, вышла за него замуж и стала мастером-джедаем.

Подробностей о ее возвращении пока нет, но фанаты надеются увидеть Мару хотя бы в роли второго плана. По слухам, она может появиться в фильме «Мандалорец и Грогу» или новом сезоне «Асоки». Если ее историю перепишут по-новому, это объяснит, почему Люк так мрачно скрывается в начале трилогии сиквелов.

В оригинальных книгах Мара Джейд была ключевой фигурой в трилогии о Трауне и даже погибла трагически — от руки Джейсена, сына Хана Соло. Теперь Lucasfilm могут пойти и дальше — снять сольный проект о Маре до Люка.

На бумаге потенциал такой затеи безграничен: фанаты ждали ее возвращения больше десяти лет, а значит, у новой женской звезды в галактике будет достаточно шансов переписать канон еще раз. Другой вопрос, не устали ли от этого поклонники франшизы.

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