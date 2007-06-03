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Внеземной Внеземной
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Vnezemnoy

Внеземной, 2007

2007 / Россия / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Житель небольшого села неподалеку от Чернобыля — Семенов — находит в доме у своей полубезумной тещи странное маленькое существо. Он показывает Егорушку своему соседу — милиционеру Саше. Вещественное доказательство участковый приносит домой и, не смотря на протесты жены, кладет... в холодильник.

Как и положено по уставу, о находке милиционер докладывает начальству и настаивает на экспертизе. Вот тут-то все и начинается! От Саши уходит жена, при странных обстоятельствах погибает старуха, в деревне появляется уфолог и, в добавок ко всему, милиционера, бывшего чернобыльца, начинают преследовать видения!

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 3 июня 2007
Премьера в мире 3 июня 2007
Возраст 18+
Режиссер
Сергей Крутин
В ролях
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Лина Будник
Юрий Степанов
Юрий Степанов
Лариса Шахворостова
Виталий Линецкий
Все актеры и съемочная группа
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