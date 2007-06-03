Внеземной, 2007

Житель небольшого села неподалеку от Чернобыля — Семенов — находит в доме у своей полубезумной тещи странное маленькое существо. Он показывает Егорушку своему соседу — милиционеру Саше. Вещественное доказательство участковый приносит домой и, не смотря на протесты жены, кладет... в холодильник.

Как и положено по уставу, о находке милиционер докладывает начальству и настаивает на экспертизе. Вот тут-то все и начинается! От Саши уходит жена, при странных обстоятельствах погибает старуха, в деревне появляется уфолог и, в добавок ко всему, милиционера, бывшего чернобыльца, начинают преследовать видения!