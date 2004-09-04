- история, главные герои и образы созданы Джином "Мебиусом" Жиро, человеком, получившим мировую известность в области создания визуальных фантастических образов в кино и анимации. Его дизайнерские разработки нашли отражение в таких известнейших лентах, как "Чужой", "Трон", "Уиллоу", "Пятый элемент".
Физик и изобретатель Саймон Вейр создал портал, позволяющий перемещаться во времени и пространстве. Во время эксперимента он попадает в ловушку и оказывается на далекой изолированной планете. Семь лет спустя, его 14-летний сын, Джек Вейр, находчивый и изобретательный паренек, так и не смирившийся с тем, что его отец пропал без вести, находит портал и попадает на планету Рафикка, ровно на 27,2 млн. световых лет назад. Там Джек узнает, что его отец — узник королевства, управляемого гигантскими инопланетянами, верящими в волшебство и живущим по рыцарским законам средневековья...
|23 августа 2007
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|23 августа 2007
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|США
|23 августа 2007
|Украина
|30 декабря 2005
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