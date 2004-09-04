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Постер мультфильма Звездная битва: Сквозь пространство и время
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Киноафиша Фильмы Звездная битва: Сквозь пространство и время

Звездная битва: Сквозь пространство и время

Thru the Moebius Strip 18+
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О фильме

- история, главные герои и образы созданы Джином "Мебиусом" Жиро, человеком, получившим мировую известность в области создания визуальных фантастических образов в кино и анимации. Его дизайнерские разработки нашли отражение в таких известнейших лентах, как "Чужой", "Трон", "Уиллоу", "Пятый элемент".

Физик и изобретатель Саймон Вейр создал портал, позволяющий перемещаться во времени и пространстве. Во время эксперимента он попадает в ловушку и оказывается на далекой изолированной планете. Семь лет спустя, его 14-летний сын, Джек Вейр, находчивый и изобретательный паренек, так и не смирившийся с тем, что его отец пропал без вести, находит портал и попадает на планету Рафикка, ровно на 27,2 млн. световых лет назад. Там Джек узнает, что его отец — узник королевства, управляемого гигантскими инопланетянами, верящими в волшебство и живущим по рыцарским законам средневековья...

Страна США / Китай
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 4 сентября 2004
Дата выхода
23 августа 2007 Россия Top Film Distribution
23 августа 2007 Беларусь
23 августа 2007 Казахстан
29 декабря 2005 США
23 августа 2007 Украина
30 декабря 2005 Франция
Бюджет 156 000 000 CNY
Сборы в мире $275 216
Производство BloodWorks, GDC Productions
Другие названия
Thru the Moebius Strip, Le ruban de Moebius, Mobisi huan, Möbius átjáró, Möbius-átjáró, Moebius átjáró, Moebius Strip, Moebius-átjáró, O Enigma do Portal, O Segredo do Portal, Through the Moebius Strip, Uzak Dünyalar
Режиссер
Гленн Чайка
В ролях
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Крис Маркетт
Крис Маркетт
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио
Келли Мартин
Келли Мартин
Кевин МакДоналд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
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