Физик и изобретатель Саймон Вейр создал портал, позволяющий перемещаться во времени и пространстве. Во время эксперимента он попадает в ловушку и оказывается на далекой изолированной планете. Семь лет спустя, его 14-летний сын, Джек Вейр, находчивый и изобретательный паренек, так и не смирившийся с тем, что его отец пропал без вести, находит портал и попадает на планету Рафикка, ровно на 27,2 млн. световых лет назад. Там Джек узнает, что его отец — узник королевства, управляемого гигантскими инопланетянами, верящими в волшебство и живущим по рыцарским законам средневековья...