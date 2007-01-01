Порой смешная, порой странная, а порой и жестокая история американского компьютерного хакера по имени Рей, которого доставили в Россию по приказу сидящего в тюрьме олигарха. Рей должен выследить нелегальные деньги, спрятанные в Международной системе банковских переводов, и украсть их. Под пристальным наблюдением заказчиков - русских бизнесменов хакер принимается за работу. Постепенно он понимает, что попал в странный и слишком опасный мир, где действуют законы и правила, которых он не знает и не понимает. Однажды он встречает девушку по имени Майя и, конечно, в нее влюбляется... Рей успешно совершает взлом, но вместо награды и безоблачной жизни с возлюбленной, его ждут большие неприятности. Рей понимает, что в этой большой и опасной игре ему уготована роль жертвы, и теперь он должен сделать все возможное для того, чтобы выжить самому и спасти тех, кто ему дорог.

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