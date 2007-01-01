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Постер фильма Мороз по коже
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Киноафиша Фильмы Мороз по коже

Мороз по коже

Moroz po kozhe 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Порой смешная, порой странная, а порой и жестокая история американского компьютерного хакера по имени Рей, которого доставили в Россию по приказу сидящего в тюрьме олигарха. Рей должен выследить нелегальные деньги, спрятанные в Международной системе банковских переводов, и украсть их. Под пристальным наблюдением заказчиков - русских бизнесменов хакер принимается за работу. Постепенно он понимает, что попал в странный и слишком опасный мир, где действуют законы и правила, которых он не знает и не понимает. Однажды он встречает девушку по имени Майя и, конечно, в нее влюбляется... Рей успешно совершает взлом, но вместо награды и безоблачной жизни с возлюбленной, его ждут большие неприятности. Рей понимает, что в этой большой и опасной игре ему уготована роль жертвы, и теперь он должен сделать все возможное для того, чтобы выжить самому и спасти тех, кто ему дорог.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 января 2007
Дата выхода
6 декабря 2007 Россия Наше кино
6 декабря 2007 Беларусь
6 декабря 2007 Казахстан
1 января 2007 США
6 декабря 2007 Украина
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $45 964
Производство Продюсерский центр Андрея Кончаловского, Park Cinema Production, Роспофильм
Другие названия
Moroz po kozhe, Moscow Chill, Misja Moskwa, Operação Moscovo, Operación Moscú, Rosiki rouleta, Мороз по коже
Режиссер
Крис Солимин
В ролях
Норман Ридус
Норман Ридус
Ксения Буравская
Ксения Буравская
Слава Шут
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Александр Яковлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
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