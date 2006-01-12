Последний король Шотландии, 2006

После окончания колледжа молодой шотландский врач Николас Гарриган отправляется в Уганду в рамках программы “Врачи без границ”. По случайному стечению обстоятельств он привлекает внимание президента страны Иди Амина и вскоре становится его личным врачом. Поначалу Гарриган буквально боготворит Амина за его смелые идеи о независимости и процветании для Уганды, но постепенно герою начинает открываться правда о режиме кровавого генерала.
Доктор Николас Кэрригэн отправляется в Уганду в составе медицинской миссии. Вскорости он становится личным врачом президенты страны Иди Амина, отличавшегося особой жестокостью по отношению к своим врагам и подчиненным. Через какое-то время Кэрригэн понимает, что стал врачом тирана и диктатора и пытается сделать все возможное, чтобы хоть как-то остановить происходящее.