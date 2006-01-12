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Последний король Шотландии Последний король Шотландии
Киноафиша Фильмы Последний король Шотландии
The Last King of Scotland

Последний король Шотландии, 2006

2006 / Великобритания
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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После окончания колледжа молодой шотландский врач Николас Гарриган отправляется в Уганду в рамках программы “Врачи без границ”. По случайному стечению обстоятельств он привлекает внимание президента страны Иди Амина и вскоре становится его личным врачом. Поначалу Гарриган буквально боготворит Амина за его смелые идеи о независимости и процветании для Уганды, но постепенно герою начинает открываться правда о режиме кровавого генерала.

  • Сценарий основан на одноименной книге Джайлса Фодена. Фоден исполнил в фильме эпизодическую роль британского журналиста, который присутствует на пресс-конференции Иди Амина.
  • “Последний король Шотландии” стал первой западной картиной, снятой на территории Уганды после 1950 года. Чтобы получить разрешение на съемки в стране, режиссер Кевин МакДональд лично встречался с президентом Йовери Мусевени.
  • Николас Гарриган – вымышленный персонаж, совмещающий в себе некоторые черты Уилсона Карсуэлла и Боба Эйстлза.
  • Президентский лимузин марки Mercedes, показанный в фильме, в реальной жизни на самом деле когда-то принадлежал Амину.
  • Более 300 000 угандийцев было убито в период правления Иди Амина. Около 2000 человек диктатор убил лично.

Доктор Николас Кэрригэн отправляется в Уганду в составе медицинской миссии. Вскорости он становится личным врачом президенты страны Иди Амина, отличавшегося особой жестокостью по отношению к своим врагам и подчиненным. Через какое-то время Кэрригэн понимает, что стал врачом тирана и диктатора и пытается сделать все возможное, чтобы хоть как-то остановить происходящее.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2006
Премьера в России 22 марта 2007
Премьера онлайн 6 сентября 2013
Премьера в мире 12 января 2006
Возраст 16+
Режиссер
Кевин МакДональд
Кевин МакДональд
В ролях
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон
Саймон МакБерни
Саймон МакБерни
Все актеры и съемочная группа
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Последний король Шотландии
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саундтрек фильма Последний король Шотландии
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