Человек-паук: Враг в отражении, 2007

Питеру Паркеру наконец-то удалось найти правильный баланс между жизнью обычного парня и жизнью супергероя, но судьба подбрасывает ему сразу несколько новых испытаний. Лучший друг Гарри Осборн одержим идеей отомстить Человеку-пауку за смерть отца, в то время как убийца дяди Бена становится грозным Песочным человеком, а странная липкая слизь окрашивает в черный цвет как супергеройский костюм, там и мысли самого Питера Паркера.
Как долго человек может сражаться с тьмой, пока не обнаружит её внутри себя?
Питеру Паркеру, обладающему сверхспособностями Человека-паука, придётся вступить в схватку с новыми противниками — Песочным Человеком, Черной Смертью и скрывающимся под маской Зелёного Гоблина своим заклятым врагом Гарри Осборном. Но главным врагом Человека-паука на этот раз станет... сам Человек-паук.
Поверь, достаточно. Я сказал свое мнение по этому фильму,… Читать дальше…