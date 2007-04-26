Человек-паук: Враг в отражении, 2007

Как долго человек может сражаться с тьмой, пока не обнаружит её внутри себя?

Питеру Паркеру, обладающему сверхспособностями Человека-паука, придётся вступить в схватку с новыми противниками — Песочным Человеком, Черной Смертью и скрывающимся под маской Зелёного Гоблина своим заклятым врагом Гарри Осборном. Но главным врагом Человека-паука на этот раз станет... сам Человек-паук.