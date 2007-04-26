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Человек-паук: Враг в отражении Человек-паук: Враг в отражении
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Человек-паук: Враг в отражении, 2007

2007 / США
7.5 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Питеру Паркеру наконец-то удалось найти правильный баланс между жизнью обычного парня и жизнью супергероя, но судьба подбрасывает ему сразу несколько новых испытаний. Лучший друг Гарри Осборн одержим идеей отомстить Человеку-пауку за смерть отца, в то время как убийца дяди Бена становится грозным Песочным человеком, а странная липкая слизь окрашивает в черный цвет как супергеройский костюм, там и мысли самого Питера Паркера.

  • Режиссер Сэм Рэйми остался сильно недоволен фильмом и надеялся, что в четвертом фильме ему удастся исправить ситуацию. 
  • Томасу Хейдену Черчу потребовалось около 16 месяцев тренировок, чтобы привести себя в нужную физическую форму для исполнения роли Песочного человека.
  • Появление Песочного человека в третьей картине было личным пожеланием Тоби Магуайра.
  • По словам одного из продюсеров картины Гранта Кертиса, в первых вариантах сценария одним из злодеев был Стервятник. Позднее его заменил Веном.
  • Кирстен Данст, натуральная блондинка, играет рыжую Мэри Джейн, а Брайс Даллас Ховард, будучи рыжей, играет блондинку Гвен Стейси.
  • В фильме приняли участие три брата Рэйми: Сэм Рэйми выступил в роли режиссера, Айван Рэйми был одним из сценаристов, а Тед Рэйми сыграл Хоффмана.

Как долго человек может сражаться с тьмой, пока не обнаружит её внутри себя?

Питеру Паркеру, обладающему сверхспособностями Человека-паука, придётся вступить в схватку с новыми противниками — Песочным Человеком, Черной Смертью и скрывающимся под маской Зелёного Гоблина своим заклятым врагом Гарри Осборном. Но главным врагом Человека-паука на этот раз станет... сам Человек-паук.

7.5 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 3 мая 2007
Премьера онлайн 1 декабря 2020
Премьера в мире 26 апреля 2007
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Сэм Рэйми
Сэм Рэйми
В ролях
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Тофер Грейс
Тофер Грейс
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
ИМЯ: Питер Паркер АНАМНЕЗ: Пациент обратился с острым ипохондрическим психозом и раздвоением ложной личности. Ему кажется, что временами он превращается в гибрид человека и паука и, раскачиваясь меж небоскребами, спасает ньюйоркцев от преступности и стихийных несчастных случаев. Паутина, на которой он покоится вместе с невестой, символизирует желание вернуться в материнское лоно, что подчеркивает эскапистскую направленность сознания больного. В своих видениях пациент созерцает толпы людей с…
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newman1 2 апреля 2015, 12:51
Кто тут так яростное отстаивает паука? Не буду писать глупых опусо по пол страницы, скажу что бесит все это нытье и сюсюканье, вторую часть за это… Читать дальше…
Newman1 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 04/05/2007 - 03:53:37):И что – ты и, правда, так много бандюков знаешь? Уау!
Поверь, достаточно. Я сказал свое мнение по этому фильму,… Читать дальше…
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саундтрек фильма Человек-паук: Враг в отражении
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер Сэм Рэйми рассказал, почему был отменен «Человек-паук 4» с Тоби Магуайром Постановщик хотел либо снять выдающийся фильм, либо вообще отказаться от этого проекта.
Написать
2 мая 2022 13:39
Сценарий несостоявшегося «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром был полностью готов Проблема была в том, что текст не устраивал Сэма Рэйми.
Написать
18 января 2022 11:53
Дж К Симмонс был очень расстроен из-за отмены «Человека-паука 4» Сэма Рэйми Джон Малкович должен был сыграть Стервятника, а Энн Хэтэуэй — Черную кошку.
Написать
8 декабря 2021 14:17
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