Код апокалипсиса, 2007

Опасный террорист Джаффад Бен Зайиди собирается погрузить мир в пучину хаоса. В четырех крупнейших мегаполисах по его приказу были спрятаны четыре ядерные боеголовки, которые активируются с помощью одиннадцатизначного кода. Полностью код знает только Джаффад, частично - трое его помощников, личности которых установить невозможно. После неожиданной гибели террориста его напарник Палач собирается привести чудовищный замысел в исполнение. Но для этого ему нужно найти тех троих, которым известны фрагменты кода. Тем временем специальный агент ФСБ Мари пытается опередить Палача и предотвратить конец света.
Террорист №1 Джаффад Бен Зайиди похитил с затонувшей американской подводки четыре ядерные боеголовки, спрятав их в крупнейших мегаполисах мира. Заряд активируется четырнадцатизначным кодом, узнать который можно лишь собрав воедино цифры, известные трем приближенным Джаффада, которых никто не видел в лицо. Но террориста убивают при странных обстоятельствах, а его бывший напарник по прозвищу Палач намерен привести бомбы в действие. По его следу пускаются объединившие усилия ФСБ и ЦРУ, чей агент Мари несколько лет назад внедрилась в группировку Джаффада. Теперь под новой легендой ей предстоит спасти мир.