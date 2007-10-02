Код апокалипсиса, 2007

Террорист №1 Джаффад Бен Зайиди похитил с затонувшей американской подводки четыре ядерные боеголовки, спрятав их в крупнейших мегаполисах мира. Заряд активируется четырнадцатизначным кодом, узнать который можно лишь собрав воедино цифры, известные трем приближенным Джаффада, которых никто не видел в лицо. Но террориста убивают при странных обстоятельствах, а его бывший напарник по прозвищу Палач намерен привести бомбы в действие. По его следу пускаются объединившие усилия ФСБ и ЦРУ, чей агент Мари несколько лет назад внедрилась в группировку Джаффада. Теперь под новой легендой ей предстоит спасти мир.