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Код апокалипсиса Код апокалипсиса
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Код апокалипсиса, 2007

2007 / Россия
6.9 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Опасный террорист Джаффад Бен Зайиди собирается погрузить мир в пучину хаоса. В четырех крупнейших мегаполисах по его приказу были спрятаны четыре ядерные боеголовки, которые активируются с помощью одиннадцатизначного кода. Полностью код знает только Джаффад, частично - трое его помощников, личности которых установить невозможно. После неожиданной гибели террориста его напарник Палач собирается привести чудовищный замысел в исполнение. Но для этого ему нужно найти тех троих, которым известны фрагменты кода. Тем временем специальный агент ФСБ Мари пытается опередить Палача и предотвратить конец света.

  • Изначально фильм должен был носить название “Красивая” - по оперативному псевдониму главной героини.
  • Помимо России, съемки картины проходили в пяти странах - Украине, Франции, Италии, Малайзии и Норвегии. Несколько сцен, не вошедших в финальный вариант сценария, собирались снимать в США и на Кубе.
  • Имидж главной героини - дело рук Арно Сольдурана, стилиста, работающего с Шэрон Стоун. 
  • Продолжительность съемок составила два месяца - с февраля по апрель 2007 года. 
  • Роль Луи Девье исполнил француз Венсан Перес. В российском прокате героя озвучил Сергей Бурунов.

Террорист №1 Джаффад Бен Зайиди похитил с затонувшей американской подводки четыре ядерные боеголовки, спрятав их в крупнейших мегаполисах мира. Заряд активируется четырнадцатизначным кодом, узнать который можно лишь собрав воедино цифры, известные трем приближенным Джаффада, которых никто не видел в лицо. Но террориста убивают при странных обстоятельствах, а его бывший напарник по прозвищу Палач намерен привести бомбы в действие. По его следу пускаются объединившие усилия ФСБ и ЦРУ, чей агент Мари несколько лет назад внедрилась в группировку Джаффада. Теперь под новой легендой ей предстоит спасти мир.

6.9 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 2 октября 2007
Премьера в мире 2 октября 2007
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Вадим Шмелев
Вадим Шмелев
В ролях
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Венсан Перес
Венсан Перес
Все актеры и съемочная группа
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Код апокалипсиса

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Катрюс 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Ali, 08/10/2007 - 02:48:12):Вот есть у нас, русских, дурацкая черта самоунижения: "русское- обязательно говно." И при этом… Читать дальше…
KEO 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Рустем, 08/10/2007 - 18:27:12):Почитал я комментарии и стало мне грустно - как же много у нас людей завидуют чужому таланту и красоте! Мы… Читать дальше…
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