AngeLove, 2006

В конце октября 2004 года в старый киевский трамвай, спасаясь от дождя, впрыгнули двое: молодой человек в помятом окровавленном пиджаке, без обуви, и изящная рыжеволосая девушка с футляром для виолончели и тоже без обуви. Когда же они познакомились, то выяснилось, что Роман - известный фотограф-экстремал, постоянно охотящийся за "новыми, настоящими эмоциями", а Катя - мечтательная виолончелистка, студентка консерватории. Любовь, которая вспыхивает в таких обстоятельствах, редко бывает продолжительной. Но эта оказалась особенной: всепоглощающей и разрушительной.

Развернуть