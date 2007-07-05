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AngeLove

AngeLove, 2006

2006 / Украина / Россия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
В конце октября 2004 года в старый киевский трамвай, спасаясь от дождя, впрыгнули двое: молодой человек в помятом окровавленном пиджаке, без обуви, и изящная рыжеволосая девушка с футляром для виолончели и тоже без обуви. Когда же они познакомились, то выяснилось, что Роман - известный фотограф-экстремал, постоянно охотящийся за "новыми, настоящими эмоциями", а Катя - мечтательная виолончелистка, студентка консерватории. Любовь, которая вспыхивает в таких обстоятельствах, редко бывает продолжительной. Но эта оказалась особенной: всепоглощающей и разрушительной.
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 5 июля 2007
Премьера в мире 5 июля 2007
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Алан Бадоев
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Ольга Макеева
Ольга Макеева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма AngeLove 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
тимма 2 апреля 2015, 12:51
чадов или нет, но этот фильм смотрела на фестивале сталкер - и это лучшее из того что вообще видела

всем очень советую))
damianicik 2 апреля 2015, 12:51
✊ мда... без любви никуда
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