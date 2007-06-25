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Киноафиша Фильмы Мегаполис

Мегаполис

Megapolis 18+
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О фильме

Этот российский фильм рассказывает о поколении молодых людей, которые родились на стыке двух веков.

В современном мегаполисе жила обыкновенная неполная семья: Тимофей, "мужчина" пяти лет, и его мама, Анна, женщина в постоянном поиске. Они были вполне счастливы вдвоем — вот только если бы не "кошки", скребущиеся на душе у Анны: она находится в постоянном поиске и непременно хочет выйти замуж. И вовсе не для того, чтобы у мальчика был папа, а просто ей чего-то все время не хватает. И мама мечется между коллегами по работе, клиентами и другими попадающими под руку ухажерами. Тима, как настоящий мужчина, готов вытерпеть все, и ждать ее сколь угодно — в офисе, пока Анна "налаживает отношения" в кабинете начальника, в квартире соседа, и каждый раз, когда мама уйдет на очередное свидание или на вечеринку в клуб.

Однажды оказавшись на представление уличного fire-show, Анна теряет мальчика в толпе. Тима попадает на улицу и прибивается к банде беспризорников, которую возглавляет мошенник по кличке "Папик" (Сергей Ююкин). "Добрый" молодой человек дает приют маленькому найденышу в своем притоне, где обитает целая группа детей и подростков. Теперь его новыми друзьями становятся Конь, Биг- Мак, Ворона и Рыжая. Под предводительством Папика они зарабатывают себе на жизнь, бросаясь под колеса иномарок, вымогая деньги у старушек-торговок и промышляя карманными кражами...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 25 июня 2007
Дата выхода
13 декабря 2007 Россия
13 декабря 2007 Беларусь
13 декабря 2007 Казахстан
13 декабря 2007 Украина
Бюджет $1 200 000
Производство Fortuna Film Company
Другие названия
Megapolis, Мегаполис
Режиссер
Элла Архангельская
В ролях
Евгения Гусева
Николай Токарев
Илья Щербинин
Сергей Ююкин
Лев Насибулин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
3.4 IMDb
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