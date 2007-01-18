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Мальчик-оборотень и волшебный автобус Мальчик-оборотень и волшебный автобус
Киноафиша Фильмы Мальчик-оборотень и волшебный автобус
The Horror Bus / De Griezelbus

Мальчик-оборотень и волшебный автобус, 2005

2005 / Нидерланды
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Никогда не обижайте мальчишку, который умеет превращаться в оборотня!

Иначе вы можете стать героем страшной волшебной сказки – истории о школьной экскурсии в замок ужасов, которая обернулась самым настоящим кошмаром.

Рассказ, который написал одиннадцатилетний мальчик, не был бы таким страшным, если бы оставался на бумаге. Но благодаря злому волшебству Люцифера каждое слово юного писателя воплощается в ужасающую реальность.

Успеет ли мальчик переписать конец этой истории до того, как случится непоправимое, или силы Зла одержат верх?

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 18 января 2007
Премьера в мире 18 января 2007
Прокатчик Twister
Режиссер
Питер Кюйперс
В ролях
Серж Прайс
Джим ван дер Панне
Лиза Смит
Виллем Нийхольт
Ангела Схейф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мальчик-оборотень и волшебный автобус 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Арсений 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший! С удовольствием посмотрел. Хотя меня сложно удивить, но пару раз прослезился. Если вникнуть в ту атмосферу, конечно становится ужасно… Читать дальше…
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