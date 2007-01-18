Мальчик-оборотень и волшебный автобус, 2005

Никогда не обижайте мальчишку, который умеет превращаться в оборотня!

Иначе вы можете стать героем страшной волшебной сказки – истории о школьной экскурсии в замок ужасов, которая обернулась самым настоящим кошмаром.

Рассказ, который написал одиннадцатилетний мальчик, не был бы таким страшным, если бы оставался на бумаге. Но благодаря злому волшебству Люцифера каждое слово юного писателя воплощается в ужасающую реальность.

Успеет ли мальчик переписать конец этой истории до того, как случится непоправимое, или силы Зла одержат верх?