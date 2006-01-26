Кровавый алмаз, 2006

На дворе 1999 год, Сьерра-Леоне переживает серьезные политические волнения. Повстанческая группировка Объединенный революционный фронт терроризирует местных жителей, заставляя их собирать алмазы, которые финансируют войну. Одним из собирателей является Соломон Ванди, разлученный с семьей. Однажды утром он находит в реке огромный розовый алмаз. На базу нападают правительственные войска, и Ванди закапывает камень. Позже его отправляют в заключение и сажают с наемником Дэнни Арчером. Услышав о бриллианте, Арчер решает сбежать вместе с Ванди и найти камень. Смогут ли герои пробраться через раздираемую войной страну и сорвать куш?
Действие фильма разворачивается на фоне гражданской войны и хаоса 90-х в Сьерра-Леоне. "Кровавый алмаз" — история Дэнни Арчера, южноафриканского наемника, и Соломона Вэнди, рыболова из города Манд. Оба они — африканцы с абсолютно непохожими судьбами, но их объединяет обоюдное желание разыскать редчайший розовый алмаз, который может кардинально изменить их жизни. Находясь в тюрьме за перевоз контрабанды, Арчер узнает, что Соломон, которого разлучили с семьей и отправили работать на алмазные рудники, нашел и спрятал удивительный самородок. При помощи Мэдди Бауэн, американской журналистки, чей идеализм во многом обусловлен ее особым отношением к Арчеру, двое мужчин отправляются через территорию мятежников в путешествие, которое могло бы спасти семью Соломона и дать Арчеру еще один шанс, на который тот уже и не рассчитывал.
Ди Каприо хорошо сыграл бывшего наемника, сначала война… Читать дальше…