Кровавый алмаз, 2006

Действие фильма разворачивается на фоне гражданской войны и хаоса 90-х в Сьерра-Леоне. "Кровавый алмаз" — история Дэнни Арчера, южноафриканского наемника, и Соломона Вэнди, рыболова из города Манд. Оба они — африканцы с абсолютно непохожими судьбами, но их объединяет обоюдное желание разыскать редчайший розовый алмаз, который может кардинально изменить их жизни. Находясь в тюрьме за перевоз контрабанды, Арчер узнает, что Соломон, которого разлучили с семьей и отправили работать на алмазные рудники, нашел и спрятал удивительный самородок. При помощи Мэдди Бауэн, американской журналистки, чей идеализм во многом обусловлен ее особым отношением к Арчеру, двое мужчин отправляются через территорию мятежников в путешествие, которое могло бы спасти семью Соломона и дать Арчеру еще один шанс, на который тот уже и не рассчитывал.