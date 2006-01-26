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Кровавый алмаз Кровавый алмаз
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Blood Diamond

Кровавый алмаз, 2006

2006 / США
7.8 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

На дворе 1999 год, Сьерра-Леоне переживает серьезные политические волнения. Повстанческая группировка Объединенный революционный фронт терроризирует местных жителей, заставляя их собирать алмазы, которые финансируют войну. Одним из собирателей является Соломон Ванди, разлученный с семьей. Однажды утром он находит в реке огромный розовый алмаз. На базу нападают правительственные войска, и Ванди закапывает камень. Позже его отправляют в заключение и сажают с наемником Дэнни Арчером. Услышав о бриллианте, Арчер решает сбежать вместе с Ванди и найти камень. Смогут ли герои пробраться через раздираемую войной страну и сорвать куш?

  • В сцене, когда Дэнни Арчер прилетает в Южную Африку, перед зданием аэропорта стоят две женщины, и он проходит мимо них. Эти женщины – мать и бабушка актера Леонардо ДиКаприо, исполнившего роль Арчера. 
  • De Beers Group, которая является крупнейшим игроком в алмазной торговле, выразила опасения того, что фильм снизит общественный спрос на алмазы. De Beers утверждает, что торговля конфликтными алмазами и так была сокращена с 4% до 1% в результате Кимберлийского процесса. В итоге претензии компании не были услышаны. 
  • У Дэнни Арчера есть татуировка африканского буйвола с двумя перекрещенными стрелами на плече. На самом деле это эмблема подразделения 32-го батальона армии США, иногда называемого «Батальон буйволов».

Действие фильма разворачивается на фоне гражданской войны и хаоса 90-х в Сьерра-Леоне. "Кровавый алмаз" — история Дэнни Арчера, южноафриканского наемника, и Соломона Вэнди, рыболова из города Манд. Оба они — африканцы с абсолютно непохожими судьбами, но их объединяет обоюдное желание разыскать редчайший розовый алмаз, который может кардинально изменить их жизни. Находясь в тюрьме за перевоз контрабанды, Арчер узнает, что Соломон, которого разлучили с семьей и отправили работать на алмазные рудники, нашел и спрятал удивительный самородок. При помощи Мэдди Бауэн, американской журналистки, чей идеализм во многом обусловлен ее особым отношением к Арчеру, двое мужчин отправляются через территорию мятежников в путешествие, которое могло бы спасти семью Соломона и дать Арчеру еще один шанс, на который тот уже и не рассчитывал.

7.8 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 1 февраля 2007
Премьера в мире 26 января 2006
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Эдвард Цвик
Эдвард Цвик
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Майкл Шин
Майкл Шин
Арнолд Вослу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кровавый алмаз 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Byvshiy 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел кино, фильм на 5+, все кто говорит что на войне можно выжить советую посмотреть.
Ди Каприо хорошо сыграл бывшего наемника, сначала война… Читать дальше…
Tomka 2 апреля 2015, 12:51
Случайно сегодня попали в кино на Кровавый алмаз (изначально собирались на другой фильм), так что начинала я просмотр без особого энтузиазма, и… Читать дальше…
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саундтрек фильма Кровавый алмаз
Кадры из фильма Все кадры
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