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Не говорите, что любите советское кино, пока не пройдете тест: вспомните 5 кинолент про каникулы по одному кадру

15 июля 2025 16:11
Не говорите, что любите советское кино, пока не пройдете тест: вспомните 5 кинолент про каникулы по одному кадру

Если наберете сразу 5/5, вашей внимательности и памяти можно лишь позавидовать.

Советские фильмы про каникулы — это отдельная вселенная, где лето длится вечно, а приключения случаются на каждом шагу. Помните эти незабываемые моменты, когда герои отправлялись в пионерлагеря, на дачу или просто гуляли во дворе, но все это было таким атмосферным?

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти солнечные истории. Вам предстоит узнать пять культовых картин всего по одному кадру. Среди них есть как хиты, так и менее очевидные, но не менее уютные киноленты.

Сможете ли вы с ходу понять, из какого фильма каждый стоп-кадр? Сейчас и узнаем, можно ли вас назвать знатоком или вы пока начинающий зритель. Готовы проверить себя? Тогда вперёд, к приключениям!

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Фото: Кадры из фильма «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1984)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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