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Потому что я так хочу Потому что я так хочу
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Because I Said So

Потому что я так хочу, 2007

2007 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме
Муж - не иголка! Не спрячется!
Ох уж эти мамы! Разве они успокоятся, пока не устроят судьбу любимых чад? Эйлин - как раз из породы таких матерей. Две ее старшие дочери успешно вышли замуж, а вот у младшей Милли с семейным вопросом никак не клеится. Вроде и умница, и красавица, а женихи долго не задерживаются. "Ну, не бросать же ребенка в беде!" - рассудила заботливая мамаша и втайне от дочери подала в газету объявление о знакомстве. Из многочисленных кандидатов Эйлин выбрала красавчика Джейсона, которого и решила представить Милли. Но не тут-то было. На объявление откликается еще один претендент на руку девушки - скромный тихий учитель по имени Джонни. Он совсем не нравится Эйлин, которая всеми силами старается убедить дочь отдать предпочтение Джейсону. Но девушка нашла куда более интересный вариант - она встречается с обоими. Теперь энергичной маме придется изрядно попотеть, чтобы находчивая дочь, все-таки, определилась с выбором!
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 15 марта 2007
Премьера в мире 2 февраля 2007
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Lizard
Режиссер
Майкл Леманн
В ролях
Дайан Китон
Дайан Китон
Мэнди Мур
Мэнди Мур
Том Эверетт Скотт
Том Эверетт Скотт
Пайпер Перабо
Пайпер Перабо
Колин Фергюсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Потому что я так хочу 3 постера
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