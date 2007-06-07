Потапов, к доске!, 2007

Главный герой фильма, неугомонный Женька Москвичев, пытается произвести впечатление на одноклассницу Лену Синицыну. Удивить самую красивую девочку школы оказывается не так просто, поэтому герой включает воображение на полную катушку. Притвориться экстрасенсом, нарисовать целую галерею портретов и брать плату за вход, запустить в небо авиамодель - на что только не пускается Женька, чтобы покорить сердце симпатичной ему девочки. Однако Лена остается равнодушной ко всем выдумкам одноклассника. Тогда Москвичев решает пойти на самые крайние меры и разыграть на глазах у всех трагедию...
Детям после 16-ти лет смотреть разрешается!
Искрометная комедия о современных школьниках, о неразлучной дружбе, первой любви, бесконечной фантазии и умопомрачительных приключениях. Стремление главного героя Женьки во чтобы-то ни стало добиться симпатии Лены Синицкой, самой красивой девочки школы, рождает фейерверк комедийных событий, в водовороте которых оказывается вся школа, друзья и педагоги. В фильме есть и драки, и погони, и даже поединок с «зловещим» маньяком, в котором верх одержит наш бесстрашный герой!!!