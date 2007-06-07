Потапов, к доске!, 2007

Главный герой фильма, неугомонный Женька Москвичев, пытается произвести впечатление на одноклассницу Лену Синицыну. Удивить самую красивую девочку школы оказывается не так просто, поэтому герой включает воображение на полную катушку. Притвориться экстрасенсом, нарисовать целую галерею портретов и брать плату за вход, запустить в небо авиамодель - на что только не пускается Женька, чтобы покорить сердце симпатичной ему девочки. Однако Лена остается равнодушной ко всем выдумкам одноклассника. Тогда Москвичев решает пойти на самые крайние меры и разыграть на глазах у всех трагедию...