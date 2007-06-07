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Потапов, к доске!, 2007

2007 / Россия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, неугомонный Женька Москвичев, пытается произвести впечатление на одноклассницу Лену Синицыну. Удивить самую красивую девочку школы оказывается не так просто, поэтому герой включает воображение на полную катушку. Притвориться экстрасенсом, нарисовать целую галерею портретов и брать плату за вход, запустить в небо авиамодель - на что только не пускается Женька, чтобы покорить сердце симпатичной ему девочки. Однако Лена остается равнодушной ко всем выдумкам одноклассника. Тогда Москвичев решает пойти на самые крайние меры и разыграть на глазах у всех трагедию...

  • Режиссером и сценаристом фильма стал Александр Орлов. Зрителю известны такие его работы, как “Удивительный мальчик” (1970), “Женщина, которая поет” (1978), “Странная история доктора Джекила и мистера Хайда” (1985). 
  • Главную роль в фильме исполнил Александр Олейников, внук Александра Орлова. К слову, свою первую роль в кино Саша получил тоже у дедушки - в 1998 году он снялся в драме “На ножах”. 
  • В интервью Александр Олейников признавался, что поддерживает дружеские отношения с коллегами по фильму, например, с Марией Фоминой, исполнившей роль Лены Синицыной. 
  • Фильм снят по одноименной книге Тамары Крюковой.

Детям после 16-ти лет смотреть разрешается!

Искрометная комедия о современных школьниках, о неразлучной дружбе, первой любви, бесконечной фантазии и умопомрачительных приключениях. Стремление главного героя Женьки во чтобы-то ни стало добиться симпатии Лены Синицкой, самой красивой девочки школы, рождает фейерверк комедийных событий, в водовороте которых оказывается вся школа, друзья и педагоги. В фильме есть и драки, и погони, и даже поединок с «зловещим» маньяком, в котором верх одержит наш бесстрашный герой!!!

5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 7 июня 2007
Премьера в мире 7 июня 2007
Возраст 6+
Прокатчик Панорама Кино
Режиссер
Александр Орлов
В ролях
Александр Олейников
Виталий Кулаков
Мария Фомина
Мария Фомина
Валерия Хардина
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Потапов, к доске! 1 постер
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Потапов, к доске!

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