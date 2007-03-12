Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Немножко беременна Немножко беременна
Киноафиша Фильмы Немножко беременна
Knocked Up

Немножко беременна, 2006

2006 / США
7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Судьба сводит 23-летнего раздолбая Бена и помешанную на карьере репортершу Эллисон в ночном клубе. Вечер и ночь проходят отлично, но через несколько недель наступают последствия - Эллисон узнает, что беременна. Перед решившей сохранить ребенка девушкой возникает дилемма: растить ребенка самостоятельно или рассказать обо всем Бену и попытаться завязать с ним серьезные отношения.

  • Все друзья Бена носят в фильме настоящие имена актеров, которые их сыграли: Джона, Джей, Джейсон, Мартин. 
  • Этот фильм задумывался как сиквел “Сорокалетнего девственника” 
  • Кен Джонг, который в реальной жизни является врачом, дебютирует в кино, играя доктора. 
  • Дети, которые играют детей Дебби и Пита, - настоящие дети Лесли Манн и ее мужа, режиссера Джадда Апатоу.
  • Первая главная роль Сета Рогена. 
  • Практически все диалоги детей Дебби и Пита были импровизацией, что придавало им большую реалистичность.
  • Пол Радд привнес многое из личного опыта в споры Дебби и Пита. 
  • Мила Кунис пробовалась на роль Эллисон. Роль ей не досталась, но Джадд Апатоу вспомнил о ней позднее, когда пригласил на роль в спродюсированном им фильме “В пролете”. 
  • Джона страдает нозокомефобией - боязнью больниц.

Бен Стоун — никчемный обыватель без амбиций случайно воплотил свою давнюю фантазию — провел ночь с роскошной девушкой своей мечты. Неожиданно в результате милого эпизода та оказалась... "немножко беременна".

7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 19 июля 2007
Премьера онлайн 6 апреля 2021
Премьера в мире 12 марта 2007
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джадд Апатоу
Джадд Апатоу
В ролях
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Сет Роген
Сет Роген
Пол Радд
Пол Радд
Лесли Манн
Лесли Манн
Джей Барушель
Джей Барушель
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Случайно беременна
Случайно беременна (2016)
6.142857
Отец-молодец
Отец-молодец (2013)
7
Любовь по-взрослому
Любовь по-взрослому (2012)
6.181818
Постер фильма Немножко беременна 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Немножко беременна смотреть онлайн

Немножко беременна
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Случайно беременна
 
Отец-молодец
 
Любовь по-взрослому
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
123 2 апреля 2015, 12:51
Скучный фильм, пришлось постоянно перематывать чтоб не уснуть, непонимаю как он набрал такой высокий рейтинг, большинство часть фильма тупой разговор
Klex 2 апреля 2015, 12:51
классный фильм, советую всем посмотреть, ржал весь зал, классно подняло настроение.
Отзывы Написать
24 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джадд Апатоу работает над сиквелом комедийной мелодрамы «Любовь по-взрослому» Спустя десятилетие Пол Радд и Лесли Манн должны вернуться к своим ролям.
Написать
21 марта 2022 12:15
В кино по домашним связям: совместные проекты знаменитых актеров с их детьми Когда повезло родиться детьми Тома Хэнкса, Анджелины Джоли и Уилла Смита: самые яркие моменты звёздного кумовства.
Написать
28 мая 2021 17:18
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши