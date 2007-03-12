Немножко беременна, 2006

Судьба сводит 23-летнего раздолбая Бена и помешанную на карьере репортершу Эллисон в ночном клубе. Вечер и ночь проходят отлично, но через несколько недель наступают последствия - Эллисон узнает, что беременна. Перед решившей сохранить ребенка девушкой возникает дилемма: растить ребенка самостоятельно или рассказать обо всем Бену и попытаться завязать с ним серьезные отношения.
Бен Стоун — никчемный обыватель без амбиций случайно воплотил свою давнюю фантазию — провел ночь с роскошной девушкой своей мечты. Неожиданно в результате милого эпизода та оказалась... "немножко беременна".