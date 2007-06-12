1408, 2007

Наша рецензия

На протяжении всего своего многолетнего литературного творчества Стивен Кинг взволнован, в сущности, одним-единственным вопросом, с завидной регулярностью прорывающимся сквозь плотный демонический стрекот ужасов, летающих на крыльях ночи: какова духовная судьба плохого писателя, которого Бог наградил талантом, постепенно сошедшим на нет? Те, кто смотрел, например, «Темную половину», или «Мизери», или «Тайное окно» (а еще лучше – читал первоисточники), поймут, о чем я. Для Кинга это вопрос не…