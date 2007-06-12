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1408

1408, 2007

2007 / США
7.8 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть О фильме

- по роману Стивена Кинга

Известный романист решает собственными глазами убедиться в существовании загробной жизни в печально известном номере 1408 отеля "Дельфин".

7.8 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 12 июля 2007
Премьера в мире 12 июня 2007
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Микаэль Хофстрем
Микаэль Хофстрем
В ролях
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Мэри МакКормак
Мэри МакКормак
Жасмин Джессика Энтони
Лен Кариу
Лен Кариу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 1408 2 постера
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1408
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Наша рецензия
На протяжении всего своего многолетнего литературного творчества Стивен Кинг взволнован, в сущности, одним-единственным вопросом, с завидной регулярностью прорывающимся сквозь плотный демонический стрекот ужасов, летающих на крыльях ночи: какова духовная судьба плохого писателя, которого Бог наградил талантом, постепенно сошедшим на нет? Те, кто смотрел, например, «Темную половину», или «Мизери», или «Тайное окно» (а еще лучше – читал первоисточники), поймут, о чем я. Для Кинга это вопрос не…
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Дядя с ремнем 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Donnie Darko, 15/07/2007 - 16:38:51):Только что из кинотеатра. Это одна из лучших экранизаций произведений Кинга из тех, что я видел. Самое… Читать дальше…
Morphine_OD 2 апреля 2015, 12:51
Не понял, кому пришла в голову идея экранизировать 1408, но сделали они это блестяще. Рассказ такой, что начать его читать гораздо проще, чем… Читать дальше…
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саундтрек фильма 1408
Кадры из фильма Все кадры
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