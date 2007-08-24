Война, 2007

Уже долгое время полиция не может поймать циничного и беспощадного киллера, на совести которого множество человеческих жизней.

Будучи охваченный желанием отомстить за смерть друга, ставшего одной из жертв преступника, агент ФБР решает взяться за расследование этого дела самостоятельно. Следы приводят его в город, где орудуют азиатские банды. Неожиданно для себя герой оказывается в самой гуще кровавых разборок. Теперь его задача не только свершить правосудие, но и спасти собственную жизнь.