Война, 2007

Во время перестрелки агенты ФБР Кроуфорд и Лоун натыкаются на знаменитого киллера Роуга. Им удается отбиться от него, но тот выживает и мстит Лоуну, убивая его, его жену и дочь. Три года спустя Роуг объявляется снова, и Кроуфорд, который теперь является главным агентом оперативной группы ФБР по борьбе с преступностью в Азии, полон решимости выследить его и отомстить за смерть напарника. Одержимый погоней за Роугом, он теряет свою семью и друзей. Кажется, что он близок к цели, но Роуг каждый раз оказывается на шаг впереди. Сможет ли агент свершить свою месть?
Уже долгое время полиция не может поймать циничного и беспощадного киллера, на совести которого множество человеческих жизней.
Будучи охваченный желанием отомстить за смерть друга, ставшего одной из жертв преступника, агент ФБР решает взяться за расследование этого дела самостоятельно. Следы приводят его в город, где орудуют азиатские банды. Неожиданно для себя герой оказывается в самой гуще кровавых разборок. Теперь его задача не только свершить правосудие, но и спасти собственную жизнь.