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Война Война
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War

Война, 2007

2007 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во время перестрелки агенты ФБР Кроуфорд и Лоун натыкаются на знаменитого киллера Роуга. Им удается отбиться от него, но тот выживает и мстит Лоуну, убивая его, его жену и дочь. Три года спустя Роуг объявляется снова, и Кроуфорд, который теперь является главным агентом оперативной группы ФБР по борьбе с преступностью в Азии, полон решимости выследить его и отомстить за смерть напарника. Одержимый погоней за Роугом, он теряет свою семью и друзей. Кажется, что он близок к цели, но Роуг каждый раз оказывается на шаг впереди. Сможет ли агент свершить свою месть?

  • Когда Роуг встречается с братьями Ти в доках, Роуг говорит на мандаринском, а братья Ти – на кантонском диалекте китайского языка. Хотя западный зритель не услышит разницы, для китайцев она очевидна, и говорящий на мандаринском, скорее всего, не понял бы, что ему хочет сказать говорящий на кантонском диалекте.  
  • Первоначально фильм назывался «Роуг», но студия Lionsgate изменила название, чтобы избежать путаницы одноименным триллером компании Вайнштейна о крокодилах на Амазонке, который изначально должен был выйти в кинотеатрах в то же время. 
  • Серебряный спортивный автомобиль, которым в фильме управляет Джет Ли, – это Spyker C8 Spyder, который стоит почти 300 тысяч долларов.

Уже долгое время полиция не может поймать циничного и беспощадного киллера, на совести которого множество человеческих жизней.

Будучи охваченный желанием отомстить за смерть друга, ставшего одной из жертв преступника, агент ФБР решает взяться за расследование этого дела самостоятельно. Следы приводят его в город, где орудуют азиатские банды. Неожиданно для себя герой оказывается в самой гуще кровавых разборок. Теперь его задача не только свершить правосудие, но и спасти собственную жизнь.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 30 августа 2007
Премьера в мире 24 августа 2007
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Lizard
Бюджет $25 000 000
Режиссер
Филлип Г. Этвелл
В ролях
Джет Ли
Джет Ли
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Девон Аоки
Девон Аоки
Луис Гусман
Луис Гусман
Рё Исибаси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Война 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
cabal 2 апреля 2015, 12:51
Кажется Джет Ли говорил о завершении своей карьеры?
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саундтрек фильма Война
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