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Руди - гончий поросенок Руди - гончий поросенок
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Rennschwein Rudi Rüssel 2 - Rudi rennt wieder!

Руди - гончий поросенок, 2007

2007 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

До сих пор Никель и его папа Томас жили дружно и счастливо. Однажды со школьной экскурсии Никель привозит домой забавного поросенка Руди, которого он спас от участия в страшных и жестоких поросячьих бегах. Но дома он обнаруживает невероятную картину: папа завел подругу! И это еще не все.

У подруги есть двенадцатилетняя дочка Фелиция. Раз так, то Никель ставит условие: если дамы остаются жить у них в доме, то остается и Руди.

Когда жизнь в доме становится невыносимой для Никеля, он вместе с Руди бежит  в страну «Свинландия». Здесь начинаются невероятные приключения беглецов …

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 1 ноября 2007
Премьера в мире 8 марта 2007
Прокатчик Интерсинема
Режиссер
Питер Тим
В ролях
Себастян Кох
Софи фон Кессель
Морис Тишер
Сина Ричард
Доминик Хорвиц
Все актеры и съемочная группа
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4.7
Постер фильма Руди - гончий поросенок 1 постер
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саундтрек фильма Руди - гончий поросенок
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