Руди - гончий поросенок, 2007

До сих пор Никель и его папа Томас жили дружно и счастливо. Однажды со школьной экскурсии Никель привозит домой забавного поросенка Руди, которого он спас от участия в страшных и жестоких поросячьих бегах. Но дома он обнаруживает невероятную картину: папа завел подругу! И это еще не все.

У подруги есть двенадцатилетняя дочка Фелиция. Раз так, то Никель ставит условие: если дамы остаются жить у них в доме, то остается и Руди.

Когда жизнь в доме становится невыносимой для Никеля, он вместе с Руди бежит в страну «Свинландия». Здесь начинаются невероятные приключения беглецов …