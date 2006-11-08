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Призраки Гойи Призраки Гойи
Киноафиша Фильмы Призраки Гойи
Goya's Ghosts

Призраки Гойи, 2006

2006 / Испания
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Испания, 1792 год. Времена возврата жестокостей инквизиции. Инес – муза самого знаменитого портретиста королей и королев Франсиско Гойи брошена в темницу. И когда живописец обращается за помощью к священнику Лоренцо, их дружба подвергается серьезному испытанию, изменив необратимым образом дальнейшие судьбы всех троих...
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 10 мая 2007
Премьера в мире 8 ноября 2006
Прокатчик Вест
Режиссер
Милош Форман
Милош Форман
В ролях
Натали Портман
Натали Портман
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Рэнди Куэйд
Бланка Портильо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призраки Гойи 2 постера
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Наша рецензия
«Призраки Гойи», безусловно, нужно смотреть начиная с последнего кадра, где художник идет вслед за телегой, которая везет казненного героя одного из его портретов, а рядом с телегой ступает сошедшая с ума в застенках инквизиции когда-то прекраснейшая из натурщиц живописца, держа за руку тело мертвого возлюбленного, обесчестившего ее во время случившейся пятнадцать лет назад совместной молитвы. Такова, согласно Милошу Форману, роль художника: идти за телегой истории, когда все уже свершилось и…
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