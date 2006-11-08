Призраки Гойи, 2006

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«Призраки Гойи», безусловно, нужно смотреть начиная с последнего кадра, где художник идет вслед за телегой, которая везет казненного героя одного из его портретов, а рядом с телегой ступает сошедшая с ума в застенках инквизиции когда-то прекраснейшая из натурщиц живописца, держа за руку тело мертвого возлюбленного, обесчестившего ее во время случившейся пятнадцать лет назад совместной молитвы. Такова, согласно Милошу Форману, роль художника: идти за телегой истории, когда все уже свершилось и…