Престиж, 2006

“Престиж” снят по мотивам одноименного романа Кристофера Приста, впервые вышедшего в Англии в середине 1990-х. Сюжет книги был значительно переделан в сценарии. Режиссер Кристофер Нолан и его брат Джонатан (“Мир Дикого Запада”) избавились от всей современной линии и изменили предысторию главных персонажей. Работа над сценарием заняла у братьев пять лет.

Слово “престиж” происходит от латинского praestigium, что означает “иллюзия”.

В роли малыша в семье Альфреда Бордена на экране появился ребенок Кристофера Нолана.

По сюжету главные герои посещают выступление фокусника Чанг Линг Су. Линг Су, урожденный Уильям Элсворт Робинсон, – реально существовавший фокусник, который был конкурентом иллюзиониста и огнеглотателя Цзинь Линфу. Именно это соперничество лежит в основе сюжета книги Кристофера Приста. Реальный Чанг Линг Су скончался прямо на сцене после трагически неудачного номера “Поймай пулю”.

В съемках принял участие настоящий фокусник Рики Джей. Он исполнил Роль иллюзиониста Милтона, а также помогал Кристиану Бейлу и Хью Джекману в качестве консультанта. Рики Джей занимается фокусами и иллюзией с 1960-х годов, и его неоднократно можно увидеть в камео на большом экране – например, в фильмах “Ночи в стиле буги”, “Завтра не умрет никогда” и “Магнолия”.

За музыку в “Престиже” отвечал английский композитор Дэвид Джулиан, который ранее работал с Кристофером Ноланом над фильмами “Преследование” (1999), “Помни” (2000) и “Бессонница” (2002). Как и картина, саундтрек разделен на три части – “Наживка” (the Pledge), “Превращение” (the Turn) и “Престиж” (the Prestige).

В ходе подготовки к съемкам в “Престиже” Хью Джекман посетил шоу иллюзиониста Дэвида Копперфильда в Лас-Вегасе и даже встретился с ним после представления. В интервью Джекман рассказал, что Дэвид был настолько добр, что пригласил актера с женой в гости в тот же вечер. Копперфильд привез своих гостей на задворки Вегаса, к магазину интимных товаров. Введенные в заблуждение Джекман с супругой поначалу и не подозревали, что за потайной дверью в магазине скрывался музей магии размером с четыре футбольных поля. Полуторачасовую музейную экскурсию им устроил лично Копперфильд.

В “Престиже” можно заметить параллель между главными героями с одной стороны и Николой Тесла и Томасом Эдисоном с другой. Эдисона на экране не показывают – в отличие от Теслы, на роль которого Нолан рассматривал только Дэвида Боуи и никого другого. Через несколько дней после смерти Боуи в 2016 году Нолан дал интервью и сравнил образ Теслы и в жизни, и в кино с ролью инопланетянина, которую Дэвид исполнил в фильме “Человек, который упал на Землю”. Предложив сыграть Теслу Боуи, Нолан сначала получил отказ, но затем все же сумел уговорить музыканта на съемки.

“Престиж” стал одним из трех больших фильмов 2006 года про магию и иллюзию. Двумя другими стали “Сенсация” Вуди Аллена с теми же Хью Джекманом и Скарлетт Йоханссон и “Иллюзионист” Нила Бергера с Эдвардом Нортоном в главной роли.