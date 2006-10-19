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The Prestige

Престиж, 2006

2006 / США / Великобритания
8.3 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 8.5
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В центре сюжета – иллюзионисты Роберт Энжиер и Альфред Борден. Оба они работают под началом инженера трюков Джона Каттера: Энжиер вместе с женой Джулией исполняет фокусы, а Борден помогает самому Каттеру.

На одном из шоу в ходе номера с погружением в воду Джулия тонет, и в ее гибели Энжиер винит Бордена. После распада творческой группы каждый идет своей дорогой – Роберт берет псевдоним “Великий Дантон” и ставит представления с новой ассистенткой Оливией, а Альфред выступает под именем таинственного Профессора. Один спускает деньги на постановку зрелищных трюков и даже обращается к физику Николе Тесла, второй делает ставку на свою собственную изобретательность.

Энжиеру и Бордену не дает покоя слава друг друг друга. Соперничество между ними нарастает, доводя мужчин до грани сумасшествия и толкая на предательства, унижения и даже преступления. Вскоре становится понятно, что выйти из этой схватки целым и невредимым не удастся не только главным героям, но и тем, кто им дорог.

“Престиж” снят по мотивам одноименного романа Кристофера Приста, впервые вышедшего в Англии в середине 1990-х. Сюжет книги был значительно переделан в сценарии. Режиссер Кристофер Нолан и его брат Джонатан (“Мир Дикого Запада”) избавились от всей современной линии и изменили предысторию главных персонажей. Работа над сценарием заняла у братьев пять лет.

Слово “престиж” происходит от латинского praestigium, что означает “иллюзия”.

В роли малыша в семье Альфреда Бордена на экране появился ребенок Кристофера Нолана.

По сюжету главные герои посещают выступление фокусника Чанг Линг Су. Линг Су, урожденный Уильям Элсворт Робинсон, – реально существовавший фокусник, который был конкурентом иллюзиониста и огнеглотателя Цзинь Линфу. Именно это соперничество лежит в основе сюжета книги Кристофера Приста. Реальный Чанг Линг Су скончался прямо на сцене после трагически неудачного номера “Поймай пулю”.

В съемках принял участие настоящий фокусник Рики Джей. Он исполнил Роль иллюзиониста Милтона, а также помогал Кристиану Бейлу и Хью Джекману в качестве консультанта. Рики Джей занимается фокусами и иллюзией с 1960-х годов, и его неоднократно можно увидеть в камео на большом экране – например, в фильмах “Ночи в стиле буги”, “Завтра не умрет никогда” и “Магнолия”.

За музыку в “Престиже” отвечал английский композитор Дэвид Джулиан, который ранее работал с Кристофером Ноланом над фильмами “Преследование” (1999), “Помни” (2000) и “Бессонница” (2002). Как и картина, саундтрек разделен на три части – “Наживка” (the Pledge), “Превращение” (the Turn) и “Престиж” (the Prestige).

В ходе подготовки к съемкам в “Престиже” Хью Джекман посетил шоу иллюзиониста Дэвида Копперфильда в Лас-Вегасе и даже встретился с ним после представления. В интервью Джекман рассказал, что Дэвид был настолько добр, что пригласил актера с женой в гости в тот же вечер. Копперфильд привез своих гостей на задворки Вегаса, к магазину интимных товаров. Введенные в заблуждение Джекман с супругой поначалу и не подозревали, что за потайной дверью в магазине скрывался музей магии размером с четыре футбольных поля. Полуторачасовую музейную экскурсию им устроил лично Копперфильд.

В “Престиже” можно заметить параллель между главными героями с одной стороны и Николой Тесла и Томасом Эдисоном с другой. Эдисона на экране не показывают – в отличие от Теслы, на роль которого Нолан рассматривал только Дэвида Боуи и никого другого. Через несколько дней после смерти Боуи в 2016 году Нолан дал интервью и сравнил образ Теслы и в жизни, и в кино с ролью инопланетянина, которую Дэвид исполнил в фильме “Человек, который упал на Землю”. Предложив сыграть Теслу Боуи, Нолан сначала получил отказ, но затем все же сумел уговорить музыканта на съемки.

“Престиж” стал одним из трех больших фильмов 2006 года про магию и иллюзию. Двумя другими стали “Сенсация” Вуди Аллена с теми же Хью Джекманом и Скарлетт Йоханссон и “Иллюзионист” Нила Бергера с Эдвардом Нортоном в главной роли.

Руперт и Альфред - фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей…

8.3 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 18 января 2007
Премьера онлайн 15 декабря 2021
Премьера в мире 19 октября 2006
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Кристофер Нолан
Кристофер Нолан
В ролях
Хью Джекман
Хью Джекман
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Все актеры и съемочная группа
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В самый разгар популярности кинокомиксов «Темный рыцарь» и «Люди Икс», Кристофер Нолан пригласил звезд обеих франшиз на главные роли в фильме «Престиж». Кристиан Бейл и Хью Джекман продемонстрировали весь свой драматический талант, помогая Нолану укрепиться в позиции гениального режиссера. Никого из этой тройки невозможно хоть немного поругать за «Престиж». За основу сюжета взята одноименная книга Кристофера Приста, и это тот редкий случай,…
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test 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/01/2007 - 17:31:52):Да, Престиж - добротный, но ничем не примечательный серенький фильмец
Люди, настоятельно рекомендую не… Читать дальше…
Sheddesh 2 апреля 2015, 12:51
Может Бейл и не отстой, но Престиж-то точно мидиотизм полный, а к чему сравнение с Деппом , тем более в Десперадо-2. Там и фильм отличный и Депп на… Читать дальше…
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