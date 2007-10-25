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Элька Элька
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Элька, 2006

2006 / Россия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть О фильме

- участник Российской программы 29-го ММКФ (2007); Гран-при Всероссийского фестиваля визуальных искусств «За Разработку нового российского анимационного образа детского героя» (2006); приз «За лучший персонаж детского анимационного кино» на Международном фестивале детского анимационного кино (2006)

 Эта сказочная история происходит накануне Нового года.
Белый медвежонок Элька обнаруживает возле своего дома Волшебный Тоннель Дружбы, который соединяет Северный и Южный полюс.

 Благодаря этому Тоннелю у Эльки появляется подруга – пингвиненок Таша. Она рассказывает Эльке, что  в Антарктиде, откуда она родом, происходит нечто ужасное – злые люди с помощью порабощенных пингвинов воруют снег, и его уже почти не осталось. Такая же опасность грозит и Арктике.  

 Элька и Таша немедленно отправляются спасать Антарктиду.
На Южном полюсе у отважных медвежонка и пингвиненка появляются верные друзья – меланхоличная пессимистка Чайка и компьютерный гений, умеющий найти доступ в Интернет даже среди снежных равнин – тюлень Мартик. Эту компанию ожидают самые невероятные приключения. Им предстоит выяснить, зачем злодеи похищают  снег и откуда взялся ужасный робот Макси Маус. А в Ледяном Дворце друзья встретят Кая и Герду, которые совсем не похожи на персонажей сказки Андерсена…

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 25 октября 2007
Премьера в мире 25 октября 2007
Прокатчик Панорама Кино
Режиссер
Владимир Саков
В ролях
Елена Воробей
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
Александр Филлипенко
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Элька 1 постер
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Элька
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