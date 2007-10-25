Элька, 2006

Эта сказочная история происходит накануне Нового года.

Белый медвежонок Элька обнаруживает возле своего дома Волшебный Тоннель Дружбы, который соединяет Северный и Южный полюс.

Благодаря этому Тоннелю у Эльки появляется подруга – пингвиненок Таша. Она рассказывает Эльке, что в Антарктиде, откуда она родом, происходит нечто ужасное – злые люди с помощью порабощенных пингвинов воруют снег, и его уже почти не осталось. Такая же опасность грозит и Арктике.

Элька и Таша немедленно отправляются спасать Антарктиду.

На Южном полюсе у отважных медвежонка и пингвиненка появляются верные друзья – меланхоличная пессимистка Чайка и компьютерный гений, умеющий найти доступ в Интернет даже среди снежных равнин – тюлень Мартик. Эту компанию ожидают самые невероятные приключения. Им предстоит выяснить, зачем злодеи похищают снег и откуда взялся ужасный робот Макси Маус. А в Ледяном Дворце друзья встретят Кая и Герду, которые совсем не похожи на персонажей сказки Андерсена…