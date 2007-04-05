Митяй и Аня не знали о существовании друг друга. Пока не согласились принять участие в сомнительной авантюре: он — чтобы выручить друга, она — чтобы заработать. Митяй любит хорошую музыку и верит в дружбу. Ни деньги, ни слава ему не нужны. Практичная Аня не верит никому, но вскоре понимает, что для Митяя готова сделать исключение. Юные герои не сразу догадываются, что им грозит смертельная опасность. Остаться в живых и не потерять себя, избавиться от фальшивого миллиона и сохранить свою любовь — они выбирают все сразу. Поэтому у них есть шанс.

Действие фильма происходит в Петербурге и Москве начала девяностых. В ту недолгую смутную эпоху с каждым могло произойти почти все, что угодно. И не казалось удивительным, что вполне обычным молодым людям приходится убегать от бандитов с миллионом фальшивых долларов в спортивной сумке.