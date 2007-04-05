Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Одна любовь на миллион
1 постер
Киноафиша Фильмы Одна любовь на миллион

Одна любовь на миллион

Odna lyubov na million 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Митяй и Аня не знали о существовании друг друга. Пока не согласились принять участие в сомнительной авантюре: он — чтобы выручить друга, она — чтобы заработать. Митяй любит хорошую музыку и верит в дружбу. Ни деньги, ни слава ему не нужны. Практичная Аня не верит никому, но вскоре понимает, что для Митяя готова сделать исключение. Юные герои не сразу догадываются, что им грозит смертельная опасность. Остаться в живых и не потерять себя, избавиться от фальшивого миллиона и сохранить свою любовь — они выбирают все сразу. Поэтому у них есть шанс.

Действие фильма происходит в Петербурге и Москве начала девяностых. В ту недолгую смутную эпоху с каждым могло произойти почти все, что угодно. И не казалось удивительным, что вполне обычным молодым людям приходится убегать от бандитов с миллионом фальшивых долларов в спортивной сумке.

 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 5 апреля 2007
Дата выхода
5 апреля 2007 Россия Централ Партнершип
5 апреля 2007 Беларусь
5 апреля 2007 Казахстан
11 ноября 2007 США
5 апреля 2007 Украина
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $800 248
Производство TVINDIE Film Production
Другие названия
Odna lyubov na million, Armastus ja miljon, Jedna miłość na milion, Kin' Vavilon, Mīlestība par miljonu, Miłość jedna na milion, Одна любовь на миллион
Режиссер
Владимир Щегольков
Владимир Щегольков
В ролях
Руслан Курик
Елена Морозова
Елена Морозова
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Одна любовь на миллион
Любовь 7.1
Любовь (1991)
Куда уходит любовь 5.3
Куда уходит любовь (2014)
В Россию за любовью! 5.2
В Россию за любовью! (2012)
Во имя любви 6.9
Во имя любви (2015)
Одиноким предоставляется общежитие 6.9
Одиноким предоставляется общежитие (1983)
Прошлогодняя кадриль 6.4
Прошлогодняя кадриль (1978)
Золушка с острова Джерба 3.7
Золушка с острова Джерба (2008)
Там, где есть счастье для меня 0.0
Там, где есть счастье для меня (2013)
Любовь-морковь 6.1
Любовь-морковь (2007)
С пяти до семи 7.1
С пяти до семи (2017)
Марс 6.2
Марс (2004)
Антидурь 4.4
Антидурь (2007)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Volga 2 апреля 2015, 12:51
Фууууууу....тока седня посмотрела...параша полная....знала бы что это такое ни за что бы не пошла!!! Весь фильм было желание встать и уйти!!! И… Читать дальше…
Анри 2 апреля 2015, 12:51
посмотрел. Фильм ужас. просто бредятина. Актеры гавно, никак не сыграли...в кадрах постоянно с сигаретами в зубах... бесит... то сопли сопли...то… Читать дальше…
Отзывы Написать
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше