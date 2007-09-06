У удачливого бизнесмена из-за интриг конкурента в одночасье рушится бизнес. Все еще можно спасти, надо только просто кивнуть головой и согласиться на устранение человека, ставшего причиной этих бед… В это самое время его жена, не ведающая о проблемах мужа, пытается вызвать у него ревность и сама же страдает… А у некогда популярного телеведущего и его экс-супруги, тоже бывшей телезвезды, дочь оказывается наркоманкой, и эта беда странно объединяет их, вечно ссорящихся… Некие горе-мошенники под видом переписчиков населения проникают в квартиру и пытаются обокрасть человека, недавно потерявшего жену, — а у него и красть-то нечего... Местный дурачок средних лет оплакивает свою рогатку, которая ему нужна, чтобы отгонять ворон… Что может объединить этих таких разных людей, кроме безликого, но такого узнаваемого мегаполиса, где они встречаются — то намеренно, то случайно…