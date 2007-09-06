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Постер фильма Кружение в пределах кольцевой
3.8
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3.8

Кружение в пределах кольцевой

, 2006
Россия / драма / 18+
Постер фильма Кружение в пределах кольцевой
3.8

Причины посмотреть

О фильме

- «Серебряная ладья» - приз за лучшую режиссуру на Выборгском кинофестивале «Окно в Европу», 2006 год; приз гильдии киноведов и кинокритиков на Выборгском кинофестивале «Окно в Европу», 2006 год; приз Высших курсов сценаристов и режиссеров за лучший дебют на Выборгском кинофестивале «Окно в Европу», 2006 год

У удачливого бизнесмена из-за интриг конкурента в одночасье рушится бизнес. Все еще можно спасти, надо только просто кивнуть головой и согласиться на устранение человека, ставшего причиной этих бед… В это самое время его жена, не ведающая о проблемах мужа, пытается вызвать у него ревность и сама же страдает… А у некогда популярного телеведущего и его экс-супруги, тоже бывшей телезвезды, дочь оказывается наркоманкой, и эта беда странно объединяет их, вечно ссорящихся… Некие горе-мошенники под видом переписчиков населения проникают в квартиру и пытаются обокрасть человека, недавно потерявшего жену, — а у него и красть-то нечего... Местный дурачок средних лет оплакивает свою рогатку, которая ему нужна, чтобы отгонять ворон… Что может объединить этих таких разных людей, кроме безликого, но такого узнаваемого мегаполиса, где они встречаются — то намеренно, то случайно…

В ролях

Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев
Светлана Письмиченко
Светлана Письмиченко
Олег Ковалов
Елена Попова
Дмитрий Воронец
Константин Бурдуков
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Ольга Шувалова
Константин Зубрицкий
Сергей Кошонин
Сергей Кошонин
Режиссер Рамиль Салахутдинов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 6 сентября 2007
Дата выхода
6 сентября 2007 Россия 16+
6 сентября 2007 Казахстан
6 сентября 2007 Украина

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
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