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Постер фильма Блондинка в шоколаде
3.5
Киноафиша Фильмы Блондинка в шоколаде
3.5

Блондинка в шоколаде

, 2006
Pledge This!
США / комедия / 18+
Постер фильма Блондинка в шоколаде
3.5

О фильме

Журнал FHM признал женское сообщество «Гамма Гамма» Университета Саус Бич самым «горячим» клубом Америки. Президент «Гамма Гамма» Виктория Инглиш – воплощение гламура: – красавица, модница, да еще и, по слухам, чуть ли не самая богатая женщина в мире. Виктория построила «Гамму Гамму» по своему подобию: только у красивых, модных и популярных девушек есть шанс там оказаться. В университете только и разговоров, что о «гаммах» и развороте в FHM, но Виктория собирается присвоить себе все лавры и воспользоваться успехом единолично.

В ролях

Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Victoria English
Сара Картер
Kristen Haas
Керри Кенни
Кэти Джонсон
Джеффри Аренд
Джеффри Аренд
Photographer
Холли Вэлэнс
Алексис Торп
Morgan
Аманда Роуэн
Ники Хилтон
Рэнди Спеллинг
Грег Сайпс
Бьянка Лоусон
Бьянка Лоусон
Monique
Кит Хадсон
Режиссер Уильям Хайнс
Сценарист Cheryl Guerriero, Anna Obropta
Композитор Carlos Durango, Ральф Рикерманн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 1 декабря 2006
Дата выхода
8 февраля 2007 Россия Централ Партнершип
8 февраля 2007 Беларусь
8 февраля 2007 Казахстан
1 декабря 2006 США
8 февраля 2007 Украина
MPAA R
Бюджет $8 300 000
Сборы в мире $1 751 490
Производство Pledge This Holdings, National Lampoon, Paris Hilton Entertainment
Другие названия
National Lampoon's Pledge This, Pledge This!, Die Party Animals sind zurück, Plavuše s faksa, Ezt kapd ki!, National Lampoon's "Pledge This", National Lampoon's Pledge This!, Paris Hilton - Die Party-Animals sind zurück, Pledge This: Panique à la fac!, Šokoladinės blondinės, Universidade do Prazer, Vannomatta Paris!, W krzywym zwierciadle: Odjazdowe dziewczyny, Κάτι να καίει, Білявка в шоколаді, Блондинка в шоколаде, プリティ・ライフ　パリス・ヒルトンの学園天国, Pledge This, Sokoladines blondines, Vannomatta Paris

Рейтинг фильма

3.5
Оцените 26 голосов
1.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3984 В жанре «комедия»  1131 В фильмах США  2233 В фильмах 2006 года  71
Обновлено 11 июня 2024

Отзывы о фильме

Kinomanka 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение LoganV2 от 09/01/2007 - 02:16:20
Ага...и не удивительно!!! Две инфузории - туфельки развлекаются, еще и баблища за это получат.… Читать дальше…
Alsy 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю как вы, но я еще такой хрени не видела. Сначала я думала, что фильм снят для того, чтобы в нем снялась дочь богатого чувака - Перис Хилтон,… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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