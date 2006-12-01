Журнал FHM признал женское сообщество «Гамма Гамма» Университета Саус Бич самым «горячим» клубом Америки. Президент «Гамма Гамма» Виктория Инглиш – воплощение гламура: – красавица, модница, да еще и, по слухам, чуть ли не самая богатая женщина в мире. Виктория построила «Гамму Гамму» по своему подобию: только у красивых, модных и популярных девушек есть шанс там оказаться. В университете только и разговоров, что о «гаммах» и развороте в FHM, но Виктория собирается присвоить себе все лавры и воспользоваться успехом единолично.
ПроизводствоPledge This Holdings, National Lampoon, Paris Hilton Entertainment
Другие названия
National Lampoon's Pledge This, Pledge This!, Die Party Animals sind zurück, Plavuše s faksa, Ezt kapd ki!, National Lampoon's "Pledge This", National Lampoon's Pledge This!, Paris Hilton - Die Party-Animals sind zurück, Pledge This: Panique à la fac!, Šokoladinės blondinės, Universidade do Prazer, Vannomatta Paris!, W krzywym zwierciadle: Odjazdowe dziewczyny, Κάτι να καίει, Білявка в шоколаді, Блондинка в шоколаде, プリティ・ライフ パリス・ヒルトンの学園天国, Pledge This, Sokoladines blondines, Vannomatta Paris
Ага...и не удивительно!!! Две инфузории - туфельки развлекаются, еще и баблища за это получат.… Читать дальше…