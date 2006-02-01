Оповещения от Киноафиши
Веселые и загорелые

Веселые и загорелые

Bronzés 3: amis pour la vie, Les 18+
О фильме

С момента встречи в Клаб Мед на Кот-д'Ивуар в конце семидесятых их тепло называют «Загорелыми». Несведущий управляющий курортом и неверный муж Попая, грудастая Джиги, пластический хирург, потерявший свою врачебную практику Жерома, удачливый продавец париков и невротик Жан-Клод, старомодный, вечно в состоянии стресса оптик Бернар, его пьяница-жена Натали и, наконец, вечно недовольная, находящаяся в поисках мести Кристиан встречаются на летнем отдыхе на одном из роскошных итальянских курортов, где их ждут совершенно непредсказуемые и невероятные приключения…
Страна Франция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 25 марта 2019
Премьера в мире 1 февраля 2006
Дата выхода
26 июля 2007 Россия Top Film Distribution
26 июля 2007 Беларусь
26 июля 2007 Казахстан
26 июля 2007 Украина
1 февраля 2006 Франция
Бюджет €35 000 000
Сборы в мире $84 152 064
Производство Les Films Christian Fechner, TF1 Films Production, TPS Cinéma
Другие названия
Les bronzés 3: amis pour la vie, Dovolená po francouzsku 3, Dovolenka po francúzsky 3, Filoi gia panta, French Fried Vacation 3: Friends Forever, Friends Forever, Legeslegjobb cimborák, Les Bronzés 3 - Amis pour la vie, Les Bronzés 3 : Amis pour la vie, Los bronceados 3: Amigos de por vida, Opaleni - przyjaciele na całe życie, Prieteni pentru totdeauna, S.O.S. ¡Llegaron mis amigos!, Semesterfirarna på Sardinien, Весёлые и загорелые, レ・ブロンゼ　再会と友情に乾杯！
Режиссер
Патрис Леконт
Патрис Леконт
В ролях
Жозиан Баласко
Жозиан Баласко
Мишель Блан
Мишель Блан
Мари-Анн Шазель
Мари-Анн Шазель
Беппе Шьериси
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

