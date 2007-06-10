Действие происходит в небольшом городке штата Флорида. В центре повествования — четверо друзей детства, каждый из которых, повзрослев, переживает свою непростую историю. Полтора года назад молодую жену Бобби сбила машина, и с тех пор он начал пить. Мужчина находится в тяжелейшей депрессии и даже спит на могиле возлюбленной. Марку, врачу по профессии, 11 месяцев назад предъявили обвинение. Хатто готовится стать отцом, Лайт заводит отношения, но боится их слишком бурного развития. Однажды один из парней попадает в неприятную ситуацию, которая сводит четырех друзей вместе.