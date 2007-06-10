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Постер фильма Кто твоя обезьянка?
5.4
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5.4

Кто твоя обезьянка?

, 2007
Who's Your Monkey? / Throwing Stars
США / комедия / 18+
Постер фильма Кто твоя обезьянка?
5.4

О фильме

Действие происходит в небольшом городке штата Флорида. В центре повествования — четверо друзей детства, каждый из которых, повзрослев, переживает свою непростую историю. Полтора года назад молодую жену Бобби сбила машина, и с тех пор он начал пить. Мужчина находится в тяжелейшей депрессии и даже спит на могиле возлюбленной. Марку, врачу по профессии, 11 месяцев назад предъявили обвинение. Хатто готовится стать отцом, Лайт заводит отношения, но боится их слишком бурного развития. Однажды один из парней попадает в неприятную ситуацию, которая сводит четырех друзей вместе.

В ролях

Скотт Граймз
Скотт Граймз
Mark
Джейсон Лондон
Джейсон Лондон
Bobby
Скотт Майкл Кэмпбелл
Laith
Дэвид ДеЛуис
Hutto
Кевин Дюран
Кевин Дюран
Reed
Уэйн Найт
Уэйн Найт
Officer Brooks
Али Хиллис
Али Хиллис
Lisa
Сьюзан Мэй Прэтт
Rebecca
Кэтрин Бёхер
Angi
Сиена Гоинс
Lynn
Режиссер Тодд Бро
Сценарист Ryan Steckloff
Композитор Ron Alan Cohen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 10 июня 2007
Дата выхода
10 июня 2007 Россия 16+
10 июня 2007 Казахстан
10 июня 2007 США
10 июня 2007 Украина
MPAA R
Бюджет $625 000
Производство 1 Degree Pictures, TigerLily Media
Другие названия
Throwing Stars, Who's Your Monkey?

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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