Detective Brunner Как я уже сказал, мы все чего-то ищем. Больше денег. Больше любви. На самом деле мы ищем больше жизни. Но иногда, когда ищешь больше, получаешь меньше. Мир прекрасен. Нам следовало бы быть довольными. Но правда в том, что... всем нам хочется большего. Кто-то рискует ради азарта победы. Кто-то — ради любви. Но мечту не получишь, не поставив что-то на кон. Главное — не рисковать тем, чего потерять не можешь. Думаешь, ты особенный? Но однажды... ты тоже захочешь большего. Вопрос в том... что ты готов поставить на карту?