Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
В центре фильма – истории нескольких людей, никак не связанных между собой и даже не знакомых друг с другом. Единственное, что объединяет их – это пристрастие к азартным играм. Тяга к азарту разрушает их жизни, но они не могут остановиться, ведь в мире нет ничего важнее, чем их страсть – страсть к игре по-крупному…
|7 марта 2007
|Россия
|16+
|13 марта 2007
|Греция
|7 марта 2007
|Казахстан
|1 марта 2006
|США
|7 марта 2007
|Украина