Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Крупная ставка
Постер фильма Крупная ставка
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Крупная ставка

Крупная ставка

Even Money 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В центре фильма – истории нескольких людей, никак не связанных между собой и даже не знакомых друг с другом. Единственное, что объединяет их – это пристрастие к азартным играм. Тяга к азарту разрушает их жизни, но они не могут остановиться, ведь в мире нет ничего важнее, чем их страсть – страсть к игре по-крупному…

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 1 марта 2006
Дата выхода
7 марта 2007 Россия 16+
13 марта 2007 Греция
7 марта 2007 Казахстан
1 марта 2006 США
7 марта 2007 Украина
MPAA R
Сборы в мире $111 974
Производство Yari Film Group (YFG), Bob Yari Productions, ApolloMedia Distribution
Другие названия
Even Money, A szerencse foglyai, A Última Aposta, Aposta Final, Even Money - Elämä pelissä!, Hazard, Jocuri de noroc, Jump Shot, Kusursuz bahis, L'enfer du jeu, La apuesta perfecta, La última apuesta, Le pouvoir du jeu, Pravicen denar, Stambus lošimas, Sto heilos tou tzogou, Tödlicher Einsatz, Władza pieniądza, Στο χείλος του τζόγου, Велика ставка, Живот је коцка, Животът е хазарт, Кобни новац, Крупная ставка
Режиссер
Марк Райделл
Марк Райделл
В ролях
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Ник Кэннон
Ник Кэннон
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Крупная ставка
Информаторы 6.2
Информаторы (2008)
Крупная рыба 7.9
Крупная рыба (2003)
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда 7.1
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда (2010)
Перекресток 6.2
Перекресток (1994)
На Золотом пруду 7.6
На Золотом пруду (1981)
Одна квадратная миля 6.4
Одна квадратная миля (2014)
Пролетая над гнездом кукушки 8.2
Пролетая над гнездом кукушки (1975)
Сексоголик 6.6
Сексоголик (2009)
Предел риска 7.1
Предел риска (2010)
Пылающая равнина 7.1
Пылающая равнина (2008)
Дикая местность Джеймса 5.8
Дикая местность Джеймса (2014)
Цена ошибки 5.8
Цена ошибки (2021)

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Крупная ставка - смотреть в онлайн-кинотеатре

Крупная ставка

Похожие фильмы онлайн

Крупная рыба
 
Сексоголик
 
Предел риска
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Detective Brunner Как я уже сказал, мы все чего-то ищем. Больше денег. Больше любви. На самом деле мы ищем больше жизни. Но иногда, когда ищешь больше, получаешь меньше. Мир прекрасен. Нам следовало бы быть довольными. Но правда в том, что... всем нам хочется большего. Кто-то рискует ради азарта победы. Кто-то — ради любви. Но мечту не получишь, не поставив что-то на кон. Главное — не рисковать тем, чего потерять не можешь. Думаешь, ты особенный? Но однажды... ты тоже захочешь большего. Вопрос в том... что ты готов поставить на карту?
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Это советский хит или картина из Голливуда: тест, который заставит сломать голову уже на первом вопросе
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8»
Что порочное и запретное не показали в сериале «Великолепны век»: как становились наложницами султана
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше