Самый главный босс, 2006

Равн, владелец небольшой IT-фирмы, хочет продать ее. Проблема в том, что, когда он начинал бизнес, то придумал несуществующего президента, чтобы прикрываться, когда нужно было предпринять какие-либо непопулярные среди сотрудников шаги. Когда потенциальные покупатели настаивают на переговорах с боссом лицом к лицу, Равн решает нанять неудачливого актера по имени Кристофер, чтобы тот взял роль Самого главного босса на себя. Герой до последнего не подозревает, что он стал пешкой в чужой игре, но когда правда вскрывается, он решает взять все в свои руки.