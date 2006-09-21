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Самый главный босс Самый главный босс
Киноафиша Фильмы Самый главный босс
Direktøren for det hele / The Boss of It All

Самый главный босс, 2006

2006 / Дания / Швеция / Исландия / Италия / Франция / Норвегия / Финляндия / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Равн, владелец небольшой IT-фирмы, хочет продать ее. Проблема в том, что, когда он начинал бизнес, то придумал несуществующего президента, чтобы прикрываться, когда нужно было предпринять какие-либо непопулярные среди сотрудников шаги. Когда потенциальные покупатели настаивают на переговорах с боссом лицом к лицу, Равн решает нанять неудачливого актера по имени Кристофер, чтобы тот взял роль Самого главного босса на себя. Герой до последнего не подозревает, что он стал пешкой в чужой игре, но когда правда вскрывается, он решает взять все в свои руки.

  • Фильм снят с помощью технологии Automavision, технического новшества, в котором ракурсы и движения камеры выбираются компьютером. Режиссер картины Ларс фон Триер хотел использовать «принцип съемки, разработанный с намерением ограничить влияние человека путем привлечения холодной случайности». 
  • Фильм, который Равн и Кристоффер смотрят в кинозале в одной из сцен фильма, – это «Зеркало» Андрея Тарковского, один из любимых фильмов фон Триера.
  • Фильм является нетипичным для Триера, который уже десять лет снимал фильмы, в которых главная роль была уделена женщине. По словам самого режиссера, он делал этот фильм, чтобы расслабиться. Действительно, съемки прошли всего за пять недель. Кроме того, это один из немногих фильмов Триера, которые можно назвать комедией.

Владелец IT-компании хочет продать бизнес. Есть только одна проблема: когда-то он придумал фиктивного руководителя, чтобы не быть ответственным за непопулярные решения. Покупатели настаивают на личной встрече, и владельцу приходится нанять актера-неудачника, который мог бы исполнить роль босса. К своему удивлению актер обнаруживает, что новая роль рискует стать серьезным испытанием для его моральных убеждений.

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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 5 апреля 2007
Премьера в мире 21 сентября 2006
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
В ролях
Йенс Альбинус
Петер Гантцлер
Бенедикт Эрлингссон
Хенрик Прип
Каспер Крисченсен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Самый главный босс 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилось, но было грустно. Хотя забавным было серьезное отношение к "работе" посредственного актера и нелепые попытки… Читать дальше…
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