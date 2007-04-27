Фильм состоит из двух новелл.
На сцене театра повесился актер. Как-то в этом замешан рабочий сцены. Но тело лицедея в петле — далеко не единственная, да и не самая захватывающая интрига, раздирающая труппу. Настоящая смерть пришла в мир условности, и уже невозможно предположить, куда заведет череда событий. И понять, сколько еще смертей ждет эту труппу. А может быть, среди этих людей и не было живых?
Но шоу должно продолжаться — во что бы то ни стало, и оно продолжается.
Стареющий ловелас не может смириться с одиночеством. У него есть все, кроме того, в чем он отчаянно нуждается — женщины его жизни. Он готов искать ее до изнеможения. До смерти. Единственная женщина рядом с ним — его дочь, которой приходиться терпеть все издержки такого положения. Не выдерживая напряжения, она приводит в дом свою подругу, простодушную работницу трамвайного депо. Дверь за ними закрывается, и единственный ключ, который позволит им вырваться — это акт любви — или смерти.
Но может ли умереть настоящая любовь?
|27 сентября 2007
|Россия
|Централ Партнершип
|27 сентября 2007
|Беларусь
|27 сентября 2007
|Казахстан
|27 сентября 2007
|Украина
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Что за суждение??? Кира Муратова - не наркоманка, а великий и известный во всем мире режиссёр! Если не понять… Читать дальше…