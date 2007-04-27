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Киноафиша Фильмы Два в одном

Два в одном

Dva v odnom 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм состоит из двух новелл.

На сцене театра повесился актер. Как-то в этом замешан рабочий сцены. Но тело лицедея в петле — далеко не единственная, да и не самая захватывающая интрига, раздирающая труппу. Настоящая смерть пришла в мир условности, и уже невозможно предположить, куда заведет череда событий. И понять, сколько еще смертей ждет эту труппу. А может быть, среди этих людей и не было живых?

Но шоу должно продолжаться — во что бы то ни стало, и оно продолжается.

Стареющий ловелас не может смириться с одиночеством. У него есть все, кроме того, в чем он отчаянно нуждается — женщины его жизни. Он готов искать ее до изнеможения. До смерти. Единственная женщина рядом с ним — его дочь, которой приходиться терпеть все издержки такого положения. Не выдерживая напряжения, она приводит в дом свою подругу, простодушную работницу трамвайного депо. Дверь за ними закрывается, и единственный ключ, который позволит им вырваться — это акт любви — или смерти.

Но может ли умереть настоящая любовь?

Страна Россия / Украина
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 27 апреля 2007
Дата выхода
27 сентября 2007 Россия Централ Партнершип
27 сентября 2007 Беларусь
27 сентября 2007 Казахстан
27 сентября 2007 Украина
Сборы в мире $87 632
Производство Sota Cinema Group
Другие названия
Dva v odnom, Birde İki, Due in uno, Dwa w jednym, Two in One, Два в одном, Два в одному
Режиссер
Кира Муратова
Кира Муратова
В ролях
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Наталья Бузько
Александр Баширов
Александр Баширов
Сергей Бехтерев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
voffka 2 апреля 2015, 12:51
Извините, но мне впервые в жизни стало жалко денег и времени.
Это не фильм, а просто абзац. Я могу многое смотреть, даже тупейшую комедию высижу. Но… Читать дальше…
Юрий 2 апреля 2015, 12:51
бред укуренного "художника"

Что за суждение??? Кира Муратова - не наркоманка, а великий и известный во всем мире режиссёр! Если не понять… Читать дальше…
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