Фильм состоит из двух новелл.

На сцене театра повесился актер. Как-то в этом замешан рабочий сцены. Но тело лицедея в петле — далеко не единственная, да и не самая захватывающая интрига, раздирающая труппу. Настоящая смерть пришла в мир условности, и уже невозможно предположить, куда заведет череда событий. И понять, сколько еще смертей ждет эту труппу. А может быть, среди этих людей и не было живых?

Но шоу должно продолжаться — во что бы то ни стало, и оно продолжается.

Стареющий ловелас не может смириться с одиночеством. У него есть все, кроме того, в чем он отчаянно нуждается — женщины его жизни. Он готов искать ее до изнеможения. До смерти. Единственная женщина рядом с ним — его дочь, которой приходиться терпеть все издержки такого положения. Не выдерживая напряжения, она приводит в дом свою подругу, простодушную работницу трамвайного депо. Дверь за ними закрывается, и единственный ключ, который позволит им вырваться — это акт любви — или смерти.

Но может ли умереть настоящая любовь?

