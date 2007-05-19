Stephen Hawking Из космоса видно, как человечество изменило Землю. Почти вся доступная земля вырублена под лес и теперь используется для сельского хозяйства или городов. Полярные льды тают, а пустыни расширяются. Ночью Земля больше не темна — большие участки освещены. Всё это — доказательство того, что человеческая эксплуатация планеты достигла критического предела. Но запросы и ожидания людей продолжают расти. Мы не можем дальше загрязнять атмосферу, отравлять океан и истощать землю. Больше просто не осталось.