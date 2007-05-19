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Постер фильма Одиннадцатый час
7.4
Одиннадцатый час - Трейлер
Киноафиша Фильмы Одиннадцатый час
7.4

Одиннадцатый час

, 2007
The 11th Hour
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Одиннадцатый час
7.4
Одиннадцатый час - Трейлер
Одиннадцатый час  Трейлер

О фильме

Взгляд на состояние окружающей среды: нереальные и практические решения по восстановлению экосистемы нашей планеты.

В ролях

Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Self - Narrator
Кенни Аусубель
Self - Founder, Bioneers
Thom Hartmann
Self - Author, The Last Hours of Ancient Sunlight
Вангари Маатаи
Self - Founder, Greenbelt Movement, 2004 Nobel Peace Prize Laureate
Sandra Postel
Self - Director, Global Water Policy Project
Пол Стеметс
Self - Mycologist, Author, Mycelium Running
David Orr
Self - Chair, Environmental Studies Program, Oberlin College
Стивен Хокинг
Self - Lucasian Professor of Mathematics, Cambridge University
Oren Lyons
Self - Faithkeeper, Turtle Clan, Onondaga Nation, Haudenosaunee, Six Nations, Iroquois Confederacy
Andrew Revkin
Self - Author & Science Reporter, New York Times
Режиссер Надья Коннерс, Лейла Коннерс Петерсон
Сценарист Лейла Коннерс Петерсон, Надья Коннерс, Леонардо ДиКаприо
Композитор Jean-Pascal Beintus
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 31 января 2008
Премьера в мире 19 мая 2007
Дата выхода
19 мая 2007 Россия 12+
1 октября 2007 Исландия
19 мая 2007 Казахстан
17 августа 2007 США
19 мая 2007 Украина
15 сентября 2011 Эстония
MPAA PG
Сборы в мире $985 207
Производство Appian Way, Greenhour, Tree Media Group
Другие названия
The 11th Hour, La última hora, 11-ят чaс, 11. stunda, 11. tund, 11th Hour - 5 vor 12, A 11ª Hora, A Última Hora, Az utolsó óra, Ceasul al 11-lea, I elfte timmen, La 11e heure, La 11ème heure - Le dernier virage, La hora 11, Leonardo DiCaprio Presents The 11th Hour, Sospecha mortal, Yhdestoista hetki, Za pięć dwunasta, Одиннадцатый час, 第十一个小时

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Одиннадцатый час - Трейлер
Одиннадцатый час Трейлер
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Цитаты

Stephen Hawking Из космоса видно, как человечество изменило Землю. Почти вся доступная земля вырублена под лес и теперь используется для сельского хозяйства или городов. Полярные льды тают, а пустыни расширяются. Ночью Земля больше не темна — большие участки освещены. Всё это — доказательство того, что человеческая эксплуатация планеты достигла критического предела. Но запросы и ожидания людей продолжают расти. Мы не можем дальше загрязнять атмосферу, отравлять океан и истощать землю. Больше просто не осталось.

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