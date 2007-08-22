Королевство, 2007

Взрыв, прогремевший в столице Саудовской Аравии, уносит сотни жизней, причем большую часть погибших составляют американцы. Расследование поручено специальной группе - четверо агентов ФБР отправляются на Ближний Восток, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося. Сделать это будет не так просто, ведь местные жители с предубеждением относятся к иностранцам и не видят в их гибели ничего предосудительного. Несмотря на это, четверке главных героев удается найти союзника среди полицейских Эр-Рияда. Вместе им предстоит отыскать и обезвредить опасного террориста Абу Хамза, который, по слухам, возглавляет преступную группировку.
Группа элитных агентов ФБР под руководством Рональда Флери расследует обстоятельства взрыва в американском поселке в Саудовской Аравии. У них есть одна неделя на то, чтобы найти и схватить того, кто стоит за этим чудовищным терактом. Однако никакая тренировка не могла подготовить Флери и его команду ко всем трудностям, которые ожидают их в совершенно чуждой им стране.