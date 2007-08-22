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The Kingdom

Королевство, 2007

2007 / США
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Взрыв, прогремевший в столице Саудовской Аравии, уносит сотни жизней, причем большую часть погибших составляют американцы. Расследование поручено специальной группе - четверо агентов ФБР отправляются на Ближний Восток, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося. Сделать это будет не так просто, ведь местные жители с предубеждением относятся к иностранцам и не видят в их гибели ничего предосудительного. Несмотря на это, четверке главных героев удается найти союзника среди полицейских Эр-Рияда. Вместе им предстоит отыскать и обезвредить опасного террориста Абу Хамза, который, по слухам, возглавляет преступную группировку.

  • Во время съемок Дженнифер Гарнер (агент Дженет Мэйс) несколько раз падала в обморок из-за палящего зноя - температура на съемочной площадке составляла +46 градусов.
  • Изначально предполагалось, что директора ФБР Роберта Грэйса сыграет Роберт Де Ниро. В дальнейшем роль досталась номинанту на премию “Оскар” Ричарду Дженкинсу.
  • В одной из сцен фильма специальный агент Рональд Флюри упоминает газету The Terrell Tribune (“Террелл Трибьюн”). Исполнитель этой роли Джейми Фокс родился в городе Террелл, штат Техас, США.
  • Съемки фильма проходили в США, Мексике, Объединенных Арабских Эмиратах.

Группа элитных агентов ФБР под руководством Рональда Флери расследует обстоятельства взрыва в американском поселке в Саудовской Аравии. У них есть одна неделя на то, чтобы найти и схватить того, кто стоит за этим чудовищным терактом. Однако никакая тренировка не могла подготовить Флери и его команду ко всем трудностям, которые ожидают их в совершенно чуждой им стране.

7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 1 ноября 2007
Премьера онлайн 16 мая 2021
Премьера в мире 22 августа 2007
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Питер Берг
Питер Берг
В ролях
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Крис Купер
Крис Купер
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Эндрю Эспозито
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Королевство 2 постера
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Королевство

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Наша рецензия
Авторы «Королевства» (не путать с детищем Ларса фон Триера и Стивена Кинга, хотя для американцев Саудовская Аравия – как раз уголок в стивен-кинговском вкусе) разрываются между двумя идеями, которые друг с другом соединить в высшей степени сложно. С одной стороны, армия и спецслужбы США выполняют благородную миссию по зачистке окружающего мира от терроризма и насаждению в нем, окружающем мире, благой и прогрессивной демократии. Как удачно выразился кто-то из кинокритиков, одна…
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Егор Богров 5 марта 2023, 13:26
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саундтрек фильма Королевство
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