Королевство, 2007

Наша рецензия

Авторы «Королевства» (не путать с детищем Ларса фон Триера и Стивена Кинга, хотя для американцев Саудовская Аравия – как раз уголок в стивен-кинговском вкусе) разрываются между двумя идеями, которые друг с другом соединить в высшей степени сложно. С одной стороны, армия и спецслужбы США выполняют благородную миссию по зачистке окружающего мира от терроризма и насаждению в нем, окружающем мире, благой и прогрессивной демократии. Как удачно выразился кто-то из кинокритиков, одна…