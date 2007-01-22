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Сын Рэмбо
Киноафиша Фильмы Сын Рэмбо
Son of Rambow

Сын Рэмбо, 2007

2007 / Франция / Великобритания
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Англия 1980-х годов. Уилл растет без отца в семье, члены которой считают себя избранниками Господа и гордятся своей строгой моралью. А это значит, что Уиллу недоступно насладиться простыми земными радостями — например, послушать музыку или посмотреть телевизор. Знакомство со сверстником Ли Картером, который дает ему посмотреть пиратскую копию «Рэмбо», переворачивает его представления о мире. Картер увлекается любительской съемкой, и мальчишки принимают решение: объединив усилия, снять собственное кино…

4.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 22 января 2007
Премьера в мире 22 января 2007
Возраст 12+
Режиссер
Гарт Дженнингс
Гарт Дженнингс
В ролях
Нил Даджон
Билл Милнер
Билл Милнер
Джессика Хайнс
Джессика Хайнс
Анна Уинг
Уилл Поултер
Уилл Поултер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сын Рэмбо 2 постера
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