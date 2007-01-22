Сын Рэмбо, 2007

Англия 1980-х годов. Уилл растет без отца в семье, члены которой считают себя избранниками Господа и гордятся своей строгой моралью. А это значит, что Уиллу недоступно насладиться простыми земными радостями — например, послушать музыку или посмотреть телевизор. Знакомство со сверстником Ли Картером, который дает ему посмотреть пиратскую копию «Рэмбо», переворачивает его представления о мире. Картер увлекается любительской съемкой, и мальчишки принимают решение: объединив усилия, снять собственное кино…