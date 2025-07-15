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Пересмотрели все «НТВшные» детективы и заскучали? Этот свеженький британский сериал совершенно точно украдет сердечко

15 июля 2025 19:05
Пересмотрели все «НТВшные» детективы и заскучали? Этот свеженький британский сериал совершенно точно украдет сердечко

Внесите в список к просмотру и пометьте красным маркером.

Если вам наскучили предсказуемые повороты стандартных детективов, новый британский сериал «Я, Джек Райт» — то, что стоит поставить в начало очереди к просмотру. Эта драма, замаскированная под классическое расследование, открывает перед зрителем целый клубок человеческих страстей, скрытых обид и разрушительных амбиций. Всё начинается с, казалось бы, банального самоубийства влиятельного бизнесмена, но чем дальше, тем больше становится понятно — никто в этом деле не говорит правды.

В фамильном поместье, где тело Джека Райта и было найдено, собираются его родственники. Повод — оглашение завещания. И вот тут начинается настоящая буря: вместо слёз по покойному — недовольство, взаимные упрёки и всплывающие старые обиды. Кто-то ожидал больше, кто-то — вообще ничего, а кто-то пришёл вовсе не за наследством. Старший инспектор Морган чувствует, что смерть Джека — это только вершина айсберга, и чем глубже он копает, тем мрачнее становится картина.

Семейный ужин с привкусом лжи

Пересмотрели все «НТВшные» детективы и заскучали? Этот свеженький британский сериал совершенно точно украдет сердечко

«Я, Джек Райт» — это не просто история убийства, а скорее история семьи, в которой каждый герой заслуживает отдельной книги. Здесь нет чисто плохих и хороших — только люди, оказавшиеся в ситуации, когда скрывать правду стало опаснее, чем говорить её вслух. Психологическая составляющая сериала тонко выписана и отлично отыграна: от равнодушного старшего сына до язвительной вдовы, от изгоя семьи до новоявленных «родственников» — каждый в этой истории может быть подозреваемым.

В лучших традициях британской школы драмы, сериал построен на атмосфере, диалогах и внимании к деталям. Старое поместье, сырые коридоры, семейные фотографии на потемневших стенах — всё это становится не просто фоном, а частью игры, в которой правда и ложь не всегда различимы с первого взгляда.

Неожиданное лучшее

Пересмотрели все «НТВшные» детективы и заскучали? Этот свеженький британский сериал совершенно точно украдет сердечко

Пожалуй, это один из самых сильных дебютов года. «Я, Джек Райт» поражает не громкими сценами, а умением создавать напряжение из тишины и намёков. Сюжет развивается неспешно, но каждый новый эпизод словно отрывает пластырь — всё глубже, болезненнее, откровеннее.

Поклонникам британских сериалов этот проект обязательно придётся по вкусу — здесь чувствуется знакомый подход к жанру, в котором драматургия важнее экшена, а психологизм ценится выше очевидных твистов. Если вы любите такие проекты, как «Бродчерч» или «Кардифф», этот сериал точно стоит вашего времени.

Премьера первого сезона состоялась 23 апреля 2025 года. В главных ролях — узнаваемые британские актёры, чьи лица сразу вызывают доверие. У сериала высокие оценки критиков, и он уже обзавёлся преданной аудиторией, которая с нетерпением ждёт продолжения.

А здесь Джордж Мартин рекомендовал к просмотру целых пять сериалов.

Фото: Кадры из сериала «Я, Джек Райт»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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