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Вива
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Viva

Вива, 2007

2007 / США
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Барби — молода, наивна и любопытна. И ей очень скучно быть простой домохозяйкой — особенно здесь, в Калифорнии и особенно сейчас, когда на дворе 1970-й год и сексуальная революция в самом разгаре. Муж уезжает на лыжный курорт, а Барби вместе с такой же авантюрно настроенной подругой отправляется на поиски любви или чего-то в том же духе. Поиски все время заводят девушек не туда — из борделя они попадают прямиком к нудисту-гуру, от него — к модному фотографу, а потом — на телевидение, где на конкурсе молодых талантов подруги исполняют танец "девушек из Рошфора". И везде всех вокруг интересует только одно — секс, и все стремятся успеть это сделать — ведь завтра будет слишком поздно. А сегодня безумие продолжается!

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 30 января 2007
Премьера в мире 30 января 2007
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Анна Биллер
В ролях
Анна Биллер
Джаред Сэнфорд
Бриджет Брно
Чэд Инглэнд
Маркус ДеАнда
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
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Постер фильма Вива 2 постера
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