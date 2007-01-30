Вива, 2007

Барби — молода, наивна и любопытна. И ей очень скучно быть простой домохозяйкой — особенно здесь, в Калифорнии и особенно сейчас, когда на дворе 1970-й год и сексуальная революция в самом разгаре. Муж уезжает на лыжный курорт, а Барби вместе с такой же авантюрно настроенной подругой отправляется на поиски любви или чего-то в том же духе. Поиски все время заводят девушек не туда — из борделя они попадают прямиком к нудисту-гуру, от него — к модному фотографу, а потом — на телевидение, где на конкурсе молодых талантов подруги исполняют танец "девушек из Рошфора". И везде всех вокруг интересует только одно — секс, и все стремятся успеть это сделать — ведь завтра будет слишком поздно. А сегодня безумие продолжается!