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Я остаюсь, 2007

2007 / Россия
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Как и многие врачи, Виктор Тырса привык руководствоваться исключительно здравым смыслом и научными методами. Неудивительно, что и в загробную жизнь Виктор Павлович не верит. Однако взгляды доктора-скептика радикальным образом меняются, когда он оказывается в коме – между миром живых и миром мертвых.

  • Первоначальные названия картины – «Кома» и «Вторая жизнь доктора Тырсы».
  • Съемки сцен с потусторонним миром прошли в Копанищенском меловом карьере в Воронежской области в мае 2006 года.
  • В 2010 году на телеэкраны вышел сериал «Доктор Тырса», главную роль в котором сыграл близкий друг и коллега Андрея Краско по сериалу «Агент национальной безопасности» Михаил Пореченков.
  • Роль доктора Тырсы стала последней работой Андрея Краско в кино. Актер ушел из жизни до выхода фильма на экраны, не успев до конца озвучить своего персонажа. Работу над озвучанием заканчивал Семен Фурман.
  • Несмотря на то что фильм был дебютной работой режиссера Карена Оганесяна, Федор Бондарчук согласился на участие в съемках сразу же после прочтения сценария.
  • Фронтмены группы «Би-2» с радостью предоставили права на использование в фильме композиции «Из-за меня», так как являются большими поклонниками творчества Андрея Краско.

Памяти Андрея Краско посвящается.

Многие подозревают, что после смерти жизнь не заканчивается. Доктор Тырса, человек практичный и скептически настроенный по отношению ко всему, в такую ерунду никогда не верил. Пока по вине неловко брошенного шара для боулинга не оказался на пустынной равнине вместе с такими же, как он - людьми уже не принадлежащими этому миру, но еще и не принятыми в мир иной. Тут-то и понял Виктор Палыч Тырса, что жизнь, которой он жил до сих пор не так уж и плоха, и ему есть, зачем к ней возвращаться.

7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 19 апреля 2007
Премьера в мире 19 апреля 2007
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Карен Оганесян
Карен Оганесян
В ролях
Андрей Краско
Андрей Краско
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Алена Бондарчук
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я остаюсь 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
0812 2 апреля 2015, 12:51
Фильм обязательно затронет, если хоть когда-нибудь задумывался о хрупкости этой жизни, о том, что в любой момент она может закончиться, а мы так… Читать дальше…
Liarry 2 апреля 2015, 12:51
Обязательно пойду!

Ролик понравился - похоже, что фильм оригинальный, с юмором.
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