Я остаюсь, 2007

Памяти Андрея Краско посвящается.

Многие подозревают, что после смерти жизнь не заканчивается. Доктор Тырса, человек практичный и скептически настроенный по отношению ко всему, в такую ерунду никогда не верил. Пока по вине неловко брошенного шара для боулинга не оказался на пустынной равнине вместе с такими же, как он - людьми уже не принадлежащими этому миру, но еще и не принятыми в мир иной. Тут-то и понял Виктор Палыч Тырса, что жизнь, которой он жил до сих пор не так уж и плоха, и ему есть, зачем к ней возвращаться.