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Постер фильма Профессор в законе
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Киноафиша Фильмы Профессор в законе

Профессор в законе

Professor v zakone 18+
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О фильме

Андрей Павлович уже давно любит сослуживицу, но боится ей в этом признаться. Его сосед постоянно устраивает скандалы, но Андрей не может ему перечить. Днем он занимается филологией, а вечерами ведет самый скромный образ жизни. Однажды он знакомится с приятной девушкой по имени Катя. Они едут домой к Андрею, где выясняется, что Катя — уже не первый год профессионально занимается проституцией. Не успев опомниться, Андрей Павлович обнаруживает в своей квартире сутенера, который устраивает страшный скандал. И все бы кончилось плачевно, если бы сутенер сам не скончался на месте. Катя и Андрей оказываются один на один с трупом сутенера, напарник которого по кличке Деде, очень хочет выяснить, что все это значит. Катя решает устроить театральное представление и выдать профессора филологии за представителя криминалитета из Турции.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 1 января 2007
Дата выхода
1 января 2007 Россия 16+
11 ноября 2007 США
Производство Star Media
Другие названия
Professor v zakone, The Untouchable Professor, Профессор в законе
Режиссер
Алексей Лисовец
В ролях
Александр Лыков
Александр Лыков
Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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