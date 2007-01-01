Андрей Павлович уже давно любит сослуживицу, но боится ей в этом признаться. Его сосед постоянно устраивает скандалы, но Андрей не может ему перечить. Днем он занимается филологией, а вечерами ведет самый скромный образ жизни. Однажды он знакомится с приятной девушкой по имени Катя. Они едут домой к Андрею, где выясняется, что Катя — уже не первый год профессионально занимается проституцией. Не успев опомниться, Андрей Павлович обнаруживает в своей квартире сутенера, который устраивает страшный скандал. И все бы кончилось плачевно, если бы сутенер сам не скончался на месте. Катя и Андрей оказываются один на один с трупом сутенера, напарник которого по кличке Деде, очень хочет выяснить, что все это значит. Катя решает устроить театральное представление и выдать профессора филологии за представителя криминалитета из Турции.