Пророк, 2007

У Криса Джонсона есть секрет, который не дает ему спокойно жить — он может на несколько минут заглядывать в свое собственное будущее. Еще в детстве устав от бесконечных исследований, Крис живет в Лас-Вегасе под вымышленным именем и зарабатывает на жизнь фокусами и азартными играми. Но когда террористическая группировка угрожает взорвать ядерную бомбу в Лос-Анджелесе, правительственный агент Кэлли Феррис всеми силами пытается найти и схватить Криса, чтобы убедить его помочь властям предотвратить катастрофу.

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