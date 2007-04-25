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Пророк, 2007

2007 / США
7.9 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
У Криса Джонсона есть секрет, который не дает ему спокойно жить — он может на несколько минут заглядывать в свое собственное будущее. Еще в детстве устав от бесконечных исследований, Крис живет в Лас-Вегасе под вымышленным именем и зарабатывает на жизнь фокусами и азартными играми. Но когда террористическая группировка угрожает взорвать ядерную бомбу в Лос-Анджелесе, правительственный агент Кэлли Феррис всеми силами пытается найти и схватить Криса, чтобы убедить его помочь властям предотвратить катастрофу.
7.9 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2007
Премьера в России 26 апреля 2007
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 25 апреля 2007
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ли Тамахори
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Николас Пэйджон
Пол Рэй
Джессика Бил
Джессика Бил
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пророк 2 постера
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Наша рецензия
Создатели фильма Next, появившегося в российском прокате под названием «Пророк», очень точно обнажили, как, впрочем, и авторы многих других фантастических картин на тему парадоксальности времени, красную нить европейского сознания новой и новейшей эпохи. Имя этой нити, как ни странно, – эдипов комплекс. К сожалению, Зигмунд Фрейд, склонный вышивать по научной канве бурными и сугубо частными фантазиями, выудил из сюжета об Эдипе лишь отцеубийство да материнско-сыновний инцест, в то время как это…
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plus29 2 апреля 2015, 12:51
А мне офигенно понравилось. Хочешь чего-то умного - иди в библиотеку, а я шел отдыхать. И отлично отдохнул.
насчет уворачивания от пуль а-ля матрица… Читать дальше…
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