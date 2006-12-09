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300 спартанцев 300 спартанцев
Киноафиша Фильмы 300 спартанцев
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300 спартанцев, 2007

2007 / США
8.2 Оцените
139 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спарта – область Древней Греции, где воспитывают самых суровых, самых бесстрашных и самых непобедимых воинов в мире. Когда-то Леонид прошел все испытания, а теперь возмужал и стал царем Спарты, жестоким, но справедливым. Именно на его правление выпадает новая война: вторжение в Грецию персов под предводительством царя Ксеркса, возомнившего себя богом. Его орды бесчисленны, но триста воинов-спартанцев готовы дать бой захватчику и защитить родную землю, пусть даже ценой своих жизней. 

  • «Вернись с щитом или на нем» – это фраза, которую спартанские женщины говорили уходящим на войну сыновьям и мужьям. Победители возвращались домой с щитами, погибших же приносили на щитах. Возвращение без щита означало, что солдат бросил его во время отступления. Считалось, что лучше вернуться мертвым, чем трусом. 
  • Когда персы требуют, чтобы спартанцы сложили оружие, Леонид отвечает: «Придите и возьмите». Согласно древнему историку Геродоту, Леонид действительно сказал эти слова. 
  • Поскольку большинству актеров нужно было постоянно находиться перед камерой с голым торсом, им пришлось пройти серьезную физическую подготовку за шесть недель до начала съемок. 
  • Чтобы спартанская армия визуально отличалась от персидской, ее одели в обмундирование естественных тонов, а костюмы персов были экзотических зеленых, голубых и пурпурных цветов.

События картины повествуют о кровопролитной битве при Фермопилах в 480 году до н.э., когда триста отважных спартанцев во главе со своим царем Леонидом преградили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса. Несмотря на численный перевес персов, спартанцы упорную держали оборону, проявив мужество и отвагу. Их бесстрашие и героизм вдохновили всю Грецию на объединение против непобедимого врага, переломив тем самым ход Греко-персидских войн.

8.2 Оцените
139 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 22 марта 2007
Премьера онлайн 15 октября 2019
Премьера в мире 9 декабря 2006
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Зак Снайдер
Зак Снайдер
В ролях
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Винсент Риган
Винсент Риган
Лина Хиди
Лина Хиди
Дэвид Уэнэм
Дэвид Уэнэм
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Все актеры и съемочная группа
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300 спартанцев
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Наша рецензия
Положа руку на ту область, где у людей находится сердце, должен заметить, что фильм «300» (а именно так он озаглавлен в оригинале) надлежало бы назвать «Спартанская резня фермопилой», поскольку данное творение Зака Снайдера – самый настоящий трэш, хоть и рядящийся в кожу, содранную с эпоса. Несмотря на то что основой для графического романа Фрэнка Миллера и Линн Варли и базирующегося на нем снайдеровского фильма послужил знаменитый подвиг 300 спартанцев в Фермопильском ущелье, к античной…
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Кинокритик 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел фильм...До просмотра насторожила информация о режиссере. Ну кто такой Зак Снайдер? Что он снял? Ничего!!! Вот и получили в итоге - ничего.… Читать дальше…
SOER 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Justim, 13/03/2007 - 19:30:59):Интересно одно - сможет ли сей фильм достать миллиард доляров

Естествено нет, на моей памети тока один фильм… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Истории о древнегреческих богах волнуют воображение и всегда оставляют пространство для фантазии.
Написать
24 октября 2022 17:00
Боссы Warner Bros отвергли сценарий Зака Снайдера для триквела «300 спартанцев» Это мог быть фильм об Александре Македонском и его возлюбленном.
Написать
18 мая 2021 11:08
10 фильмов с Майклом Фассбендером, о которых вы могли забыть Андроид Дэвид в «Прометее», Магнето из «Людей Икс», Стив Джобс, Макбет, Карл Густав Юнг, тот спартанский солдат из «300 спартанцев» — все это он, Майкл Фассбендер. Однако в фильмографии ирландско-немецкого актера есть и другие, менее очевидные роли (но от этого не менее выдающиеся). В честь дня рождения Майкла вспоминаем фильмы с его участием, о которых мы могли забыть.
Написать
2 апреля 2020 10:00
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