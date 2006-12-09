300 спартанцев, 2007

Спарта – область Древней Греции, где воспитывают самых суровых, самых бесстрашных и самых непобедимых воинов в мире. Когда-то Леонид прошел все испытания, а теперь возмужал и стал царем Спарты, жестоким, но справедливым. Именно на его правление выпадает новая война: вторжение в Грецию персов под предводительством царя Ксеркса, возомнившего себя богом. Его орды бесчисленны, но триста воинов-спартанцев готовы дать бой захватчику и защитить родную землю, пусть даже ценой своих жизней.
События картины повествуют о кровопролитной битве при Фермопилах в 480 году до н.э., когда триста отважных спартанцев во главе со своим царем Леонидом преградили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса. Несмотря на численный перевес персов, спартанцы упорную держали оборону, проявив мужество и отвагу. Их бесстрашие и героизм вдохновили всю Грецию на объединение против непобедимого врага, переломив тем самым ход Греко-персидских войн.
Естествено нет, на моей памети тока один фильм… Читать дальше…