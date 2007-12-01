Главная героиня фильма, бабушка Ада, посвятила свою жизнь любимой семье. Она всегда готова была прийти на помощь мудрым советом или делом. В конце концов это привело к тому, что дети и внуки сели бабушке на шею - не могли, да и не хотели делать что-то самостоятельно, без ее подсказки. Когда Ада неожиданно умирает, все они - муж, жена и дочка-подросток - остаются один на один со своими проблемами. Старушке ничего не остается, как явиться непутевым родственникам в виде призрака и научить их уму-разуму…