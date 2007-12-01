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Киноафиша Фильмы Семейка Ады

Семейка Ады

Semeyka Ady 18+
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О фильме

Главная героиня фильма, бабушка Ада, посвятила свою жизнь любимой семье. Она всегда готова была прийти на помощь мудрым советом или делом. В конце концов это привело к тому, что дети и внуки сели бабушке на шею - не могли, да и не хотели делать что-то самостоятельно, без ее подсказки. Когда Ада неожиданно умирает, все они - муж, жена и дочка-подросток - остаются один на один со своими проблемами. Старушке ничего не остается, как явиться непутевым родственникам в виде призрака и научить их уму-разуму…

  • В названии фильма содержится отсылка к фильму и сериалу “Семейка Аддамс”, герои которого также вступают “в контакт” с покойным родственником.
  • “Семейка Ады” стала режиссерским дебютом Эльдара Салаватова. Среди других его известных работ - фильмы “Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти” (2009), “Пирамммида” (2011), сериалов “Цезарь” (2013), “Вижу-знаю” (2016), “Рок-н-ролл” (2019). 
  • Римма Маркова и Олег Ефремов, сыгравшие в картине мать и сына, ранее снимались вместе в комедии “Трое и Снежинка” (2007). 
  • “Семейка Ады” - четвертый по счету совместный фильм Олега Ефремова и Елены Яковлевой. 
  • В эпизоде фильма в роли самих себя появились участники группы “Уматурман” Владимир и Сергей Кристовские.

До своей неожиданной кончины бабушка Ада была главой всего семейства. Но и после смерти деловитая старушка не бросает родных на произвол судьбы. Приведение Ады появляется на пороге и сообщает, что в ближайшее время семья может лишиться квартиры. Обескураженные потомки под руководством бабушки-призрака должны рассчитаться с долгами, отвоевать законное наследство, а заодно научиться жить самостоятельно. В противном случае дух бабушки Ады никогда не упокоится с миром.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 декабря 2007
Дата выхода
1 декабря 2007 Россия 12+
1 декабря 2007 Казахстан
1 декабря 2007 Украина
Бюджет $1 300 000
Производство Magnum
Другие названия
Semeyka Ady, Ada's Family, Семейка Ады
Режиссер
Эльдар Салаватов
Эльдар Салаватов
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Римма Маркова
Римма Маркова
Анастасия Ричи
Владимир Кристовский
Владимир Кристовский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
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7.2 IMDb
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