Главная героиня фильма, бабушка Ада, посвятила свою жизнь любимой семье. Она всегда готова была прийти на помощь мудрым советом или делом. В конце концов это привело к тому, что дети и внуки сели бабушке на шею - не могли, да и не хотели делать что-то самостоятельно, без ее подсказки. Когда Ада неожиданно умирает, все они - муж, жена и дочка-подросток - остаются один на один со своими проблемами. Старушке ничего не остается, как явиться непутевым родственникам в виде призрака и научить их уму-разуму…
До своей неожиданной кончины бабушка Ада была главой всего семейства. Но и после смерти деловитая старушка не бросает родных на произвол судьбы. Приведение Ады появляется на пороге и сообщает, что в ближайшее время семья может лишиться квартиры. Обескураженные потомки под руководством бабушки-призрака должны рассчитаться с долгами, отвоевать законное наследство, а заодно научиться жить самостоятельно. В противном случае дух бабушки Ады никогда не упокоится с миром.
|1 декабря 2007
|Россия
|12+
|1 декабря 2007
|Казахстан
|1 декабря 2007
|Украина