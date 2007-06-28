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Ничего личного

Nichego lichnogo 18+
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О фильме

Частный сыщик Зимин получает заказ на видеонаблюдение за квартирой. Благополучно установив жучки и микрокамеры, он начинает вести слежку. В поле его наблюдений попадают две молодые женщины — аптекарша Ирина и некая Блондинка. Постепенно он узнает все больше и больше об их проблемах. В какой-то момент Зимин начинает понимать, что жизнь людей, за которыми он наблюдает, как в кривом зеркале отражает его собственную жизнь, ранее казавшуюся безоблачной.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 28 июня 2007
Дата выхода
27 сентября 2007 Россия
27 сентября 2007 Беларусь
27 сентября 2007 Казахстан
27 сентября 2007 Украина
Сборы в мире $5 112
Производство АРСИ - фильм, АРСИ - фильм
Другие названия
Nichego lichnogo, Nic osobistego, Ništa lično, Nothing Personal, Ничего личного
Режиссер
Лариса Садилова
В ролях
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Зоя Кайдановская
Зоя Кайдановская
Мария Леонова
Наталья Кочетова
Александр Клюквин
Александр Клюквин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
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