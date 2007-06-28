Частный сыщик Зимин получает заказ на видеонаблюдение за квартирой. Благополучно установив жучки и микрокамеры, он начинает вести слежку. В поле его наблюдений попадают две молодые женщины — аптекарша Ирина и некая Блондинка. Постепенно он узнает все больше и больше об их проблемах. В какой-то момент Зимин начинает понимать, что жизнь людей, за которыми он наблюдает, как в кривом зеркале отражает его собственную жизнь, ранее казавшуюся безоблачной.
|27 сентября 2007
|Россия
|27 сентября 2007
|Беларусь
|27 сентября 2007
|Казахстан
|27 сентября 2007
|Украина