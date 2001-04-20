Хребет дьявола, 2001

«Хребет дьявола» можно по праву считать фильмом, занесшим крупными буквами имя мексиканского режиссера Гильермо дель Торо в список самых значимых режиссеров во всем мире.

Это первый фильм Гильермо дель Торо, с которого началось его сотрудничество с Педро и Августином Альмодовар.

«Хребет дьявола», «Лабиринт Фавна» (в прокат вышел 30 ноября) и «3993» (релиз в 2009 году), составят мистическую трилогию фильмов, действие которой разворачивается в военной Испании.