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Хребет дьявола Хребет дьявола
Киноафиша Фильмы Хребет дьявола
El Espinazo del diablo / The Devil's Backbone

Хребет дьявола, 2001

2001 / Испания / Мексика
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть О фильме

«Хребет дьявола» можно по праву считать фильмом, занесшим  крупными буквами имя мексиканского режиссера Гильермо дель Торо в список самых значимых режиссеров во всем мире.

Это первый фильм Гильермо дель Торо, с которого началось его сотрудничество с Педро и Августином Альмодовар.

«Хребет дьявола»,  «Лабиринт Фавна» (в прокат вышел 30 ноября) и «3993» (релиз в 2009 году), составят мистическую трилогию фильмов, действие которой разворачивается в военной Испании.

1939 год, конец кровопролитной гражданской войны, которая увенчается диктатурой генерала Франко. Карлос, сын погибшего героя революции, попадает в сиротский приют под опеку доктора Касареса и донны Кармен. Несмотря на заботу взрослых, Карлос не чувствует себя защищенным – школьные хулиганы, вечно раздраженный надсмотрщик – не слишком приятный фон для беззаботного детства. Вдобавок, по поместью бродит призрак, пророчащий скорую смерть большинству обитателей приюта.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 1 февраля 2007
Премьера в мире 20 апреля 2001
Возраст 16+
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
В ролях
Эдуардо Норьега
Эдуардо Норьега
Мариса Паредес
Мариса Паредес
Федерико Луппи
Фернандо Тьельве
Иньиго Гарсес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хребет дьявола 2 постера
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Хребет дьявола

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Страшная и невыразимо грустная сказка. Изысканное сочетание мрачной приземленности и фантазии.
В здешнем богоугодном заведении творится черте что.… Читать дальше…
DART 2 апреля 2015, 12:51
В целом неплохо, но категорически не дотягивает до таких шикарных фильмов Гильермо Дэель Торо как Хеллбой и Лабиринт Фавна.
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