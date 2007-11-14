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Mr. Magorium's Wonder Emporium

Лавка чудес, 2007

2007 / США
6.8 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молли Махони – менеджер по продажам в лавке чудес Магориума. Когда-то героиня была многообещающим композитором и пианисткой, но теперь она лишь чувствует себя застрявшей на этой работе. Однажды мистер Магориум нанимает молодого бухгалтера Генри Уэстона для корректировки счетов лавки. Кроме того, он утверждает, что ему двести сорок три года, и ему пришло время уходить из бизнеса. Он вручает Молли кусок дерева под названием куб Конгрева и просит Генри переписать лавку на ее имя. Молли пытается убедить Магориума остаться в своем магазине, но может ли быть так, что именно для нее предназначено это место?

  • Натали Портман научилась играть на фортепиано специально для фильма. 
  • Дастин Хоффман лично создал прическу, густые брови и шепелявый вокал мистера Магориума. Хоффман рассказал, что когда он впервые появился в этом образе перед сценаристом и режиссером фильма Заком Хелмом, тот испугался.
  • В одной из сцен фильма Молли Махони и мистер Эдвард Магориум начинают прыгать на матрасах в спальном магазине из-за «трискаидекафобии». Трискаидекафобия – это реальное психическое заболевание, необъяснимая боязнь числа тринадцать.
  • Эрик Аппельбаум носит разные шляпы в каждой сцене, в которой он появляется.

Эксцентричный владелец волшебного магазина игрушек Эдвард Магориум, собирается отойти от дел по состоянию здоровья — все-таки стукнул 243 день рождения. Мистер Магориум за 114 лет управления магазином сумел превратить его в самое волшебное и красочное место на земле, где всегда был слышан детский смех. Он решает доверить свое необычно предприятие служащей-менеджеру Молли Махоуни. Молли — 25-летняя девушка. И хотя ее жизнь полна радости и сюрпризов, девушка страдает от депрессии. В итоге ее подавленное состояние души приводит к тому, что некогда шумный и оживленный магазин превращается в серое и унылое место, находящееся на грани закрытия... история только начинается!

6.8 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 13 декабря 2007
Премьера в мире 14 ноября 2007
Возраст 12+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Зак Хельм
В ролях
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Натали Портман
Натали Портман
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Зак Миллз
Джонатан Поттс
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Постер фильма Лавка чудес 2 постера
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Рождество все ближе подкатывает к горлу кинопроката. И хотя «Лавка чудес», в оригинале пышно, торжественно и даже до некоторой степени поэтично именующаяся Mr. Magorium’s Wonder Emporium, формально не имеет никакого отношения к Рождеству, по сути это типичное рождественское кино. В самом деле, какова наиболее распространенная сюжетная конструкция в американских рождественских фильмах? Наступает пора нести счастье для некоторого (как правило, весьма обширного) множества субъектов, однако по той…
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vorons 2 апреля 2015, 12:51
Пытался весь фильм не заснуть... Давно такого разочарования от фильма не получал, так бы и не написал. Смотреть не на что. Хоть как-то спасает… Читать дальше…
gravemaker 2 апреля 2015, 12:51
хорошая сказка,не очень добрая,но классная

вообщем всем смотреть✊
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