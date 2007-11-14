Лавка чудес, 2007

Молли Махони – менеджер по продажам в лавке чудес Магориума. Когда-то героиня была многообещающим композитором и пианисткой, но теперь она лишь чувствует себя застрявшей на этой работе. Однажды мистер Магориум нанимает молодого бухгалтера Генри Уэстона для корректировки счетов лавки. Кроме того, он утверждает, что ему двести сорок три года, и ему пришло время уходить из бизнеса. Он вручает Молли кусок дерева под названием куб Конгрева и просит Генри переписать лавку на ее имя. Молли пытается убедить Магориума остаться в своем магазине, но может ли быть так, что именно для нее предназначено это место?
Эксцентричный владелец волшебного магазина игрушек Эдвард Магориум, собирается отойти от дел по состоянию здоровья — все-таки стукнул 243 день рождения. Мистер Магориум за 114 лет управления магазином сумел превратить его в самое волшебное и красочное место на земле, где всегда был слышан детский смех. Он решает доверить свое необычно предприятие служащей-менеджеру Молли Махоуни. Молли — 25-летняя девушка. И хотя ее жизнь полна радости и сюрпризов, девушка страдает от депрессии. В итоге ее подавленное состояние души приводит к тому, что некогда шумный и оживленный магазин превращается в серое и унылое место, находящееся на грани закрытия... история только начинается!
вообщем всем смотреть✊