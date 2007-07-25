Ультиматум Борна, 2007

Он хотел единственного - исчезнуть. Вместо этого за Борном теперь охотятся люди, которые сделали его таким, какой он есть. Он потерял память и человека, которого он любил. Но его не сдержать ни дождем пуль, ни новому поколению профессиональных убийц. У него только одна цель: вернуться к началу и узнать кем он был, Джейсон Борн. Он мечется от Москвы к Парижу, через Мадрид и Лондон в Танжер и Нью-Йорк, пытаясь раскрыть последние загадки своего прошлого, в то время как правительственные агенты, интерпол, хотят помешать ему восстановить всю картину до конца.