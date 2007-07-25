Ультиматум Борна, 2007

На Джейсона Борна снова выходят спецслужбы, на этот раз случайно, по вине лондонского репортера Саймона Росса, который пытается обнародовать операцию «Блэкбрайар» – модернизацию проекта «Тредстоун» – в серии газетных колонок. Борн назначает встречу с Россом и сразу понимает, что их отслеживают. Информация от репортера пробуждает в голове героя новые воспоминания, и Борн должен наконец раскрыть свое темное прошлое, уклоняясь от всех усилий компании в попытках уничтожить его. Сможет ли герой докопаться до истины и остановить «Блэкбрайар»?
Он хотел единственного - исчезнуть. Вместо этого за Борном теперь охотятся люди, которые сделали его таким, какой он есть. Он потерял память и человека, которого он любил. Но его не сдержать ни дождем пуль, ни новому поколению профессиональных убийц. У него только одна цель: вернуться к началу и узнать кем он был, Джейсон Борн. Он мечется от Москвы к Парижу, через Мадрид и Лондон в Танжер и Нью-Йорк, пытаясь раскрыть последние загадки своего прошлого, в то время как правительственные агенты, интерпол, хотят помешать ему восстановить всю картину до конца.