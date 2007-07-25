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Ультиматум Борна Ультиматум Борна
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The Bourne Ultimatum

Ультиматум Борна, 2007

2007 / США
7.9 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

На Джейсона Борна снова выходят спецслужбы, на этот раз случайно, по вине лондонского репортера Саймона Росса, который пытается обнародовать операцию «Блэкбрайар» – модернизацию проекта «Тредстоун» – в серии газетных колонок. Борн назначает встречу с Россом и сразу понимает, что их отслеживают. Информация от репортера пробуждает в голове героя новые воспоминания, и Борн должен наконец раскрыть свое темное прошлое, уклоняясь от всех усилий компании в попытках уничтожить его. Сможет ли герой докопаться до истины и остановить «Блэкбрайар»?

  • В сцене погони в Танжере видно, как Ники и Деш проталкиваются мимо горожан. Это не члены массовки: Танжер был слишком многолюдным, и поток людей было трудно контролировать, поэтому эти двое действительно протискиваются сквозь толпу.
  • Съемки проходили в середине мусульманского поста Рамадан, когда мусульманин не может есть или пить в светлое время суток. Некоторые члены группы, будучи мусульманами, с трудом работали без еды и воды. Чтобы облегчить им жизнь, другие члены съемочной команды старались питаться незаметно и как можно реже. 
  • Как и в предыдущих фильмах, тип боевых искусств, используемых Джейсоном Борном, представляет собой комбинацию филиппинского кали и джит кун до Брюса Ли. Деш использует ту же комбинацию, а также приемы из бразильской капоэйры.

Он хотел единственного - исчезнуть. Вместо этого за Борном теперь охотятся люди, которые сделали его таким, какой он есть. Он потерял память и человека, которого он любил. Но его не сдержать ни дождем пуль, ни новому поколению профессиональных убийц. У него только одна цель: вернуться к началу и узнать кем он был, Джейсон Борн. Он мечется от Москвы к Парижу, через Мадрид и Лондон в Танжер и Нью-Йорк, пытаясь раскрыть последние загадки своего прошлого, в то время как правительственные агенты, интерпол, хотят помешать ему восстановить всю картину до конца.

7.9 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2007
Премьера в России 23 августа 2007
Премьера онлайн 16 ноября 2021
Премьера в мире 25 июля 2007
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Пол Гринграсс
Пол Гринграсс
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Эдгар Рамирес
Эдгар Рамирес
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Все актеры и съемочная группа
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Ультиматум Борна

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Из всех кинопроизведений о взбунтовавшемся в результате амнезии агенте Джейсоне Борне «Ультиматум…», по общему мнению критиков и зрителей, – наиболее крепко сложенное и реалистически-достоверное. Трудно сказать, как расценят всю эту на вид гипернатуральную шпионскую фактуру всамделишные герои невидимого фронта (впрочем, не такого уж и невидимого, особенно если судить по недавним почти шекспировским приглашениям на чай с полонием), но человеку, которого судьба избавила от необходимости совершать…
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FigVam 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 26/08/2007 - 23:51:25):Сочувствую и тебе, и жене! В следующий раз, когда соберётесь на фильм Гринграсса, берите с собой лекарства от… Читать дальше…
FigVam 2 апреля 2015, 12:51
Фильм был бы супер, если бы не отвратительная съемка дрожащей камеры весь фильм, реально затошнило и меня и жену! Я понимаю минут 20-30 за весь… Читать дальше…
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