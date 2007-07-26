Пристрели их, 2007

Бродяга по имени Смит спасает беременную женщину, убегающую от киллера. После за ними начинает охотиться все больше убийц, и Смиту чудом удается спастись, сбежав с новорожденным ребенком женщины, когда она погибает. Оставив ребенка в парке, Смит надеется, что кто-то из проходящих мимо заберет его, но первого же желающего сразу убивают. Понимая, что киллеры охотятся и за младенцем, Смит начинает свое расследование, пытаясь выяснить, кем были его родители. Сможет ли он спасти дитя и выжить, когда за ним начнут охоту все самые опасные киллеры города?