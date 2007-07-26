Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пристрели их Пристрели их
Киноафиша Фильмы Пристрели их
Shoot 'Em Up

Пристрели их, 2007

2007 / США
7.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Бродяга по имени Смит спасает беременную женщину, убегающую от киллера. После за ними начинает охотиться все больше убийц, и Смиту чудом удается спастись, сбежав с новорожденным ребенком женщины, когда она погибает. Оставив ребенка в парке, Смит надеется, что кто-то из проходящих мимо заберет его, но первого же желающего сразу убивают. Понимая, что киллеры охотятся и за младенцем, Смит начинает свое расследование, пытаясь выяснить, кем были его родители. Сможет ли он спасти дитя и выжить, когда за ним начнут охоту все самые опасные киллеры города?

  • Исполнитель роли малыша Оливера был принят на проект еще до того, как он родился. Продюсеры нашли женщину, беременную мальчиками-близнецами, которая должна была родить к началу съемок, чтобы ребенок был новорожденным, как и его герой.
  • Когда сценарист и режиссер фильма Майкл Дэвис понял, что его проект игнорируют киностудии, он собрал 17-минутный анимационный ролик материалов, состоящий из 17 000 штриховых рисунков с титульной карточкой: «Это влажный сон Джона Ву».
  • Для Пола Джаматти, сыгравшего гениального киллера, это первый опыт обращения с огнестрельным оружием. Он и Клайв Оуэн посещали тир, чтобы научиться стрелять.

Во время перестрелки, затеянной группой лиц, женщина рожает ребенка. Человеку, известному под именем "Мистер Смит", принимающему у нее роды, приходится в одиночку защищать ее и младенца от множества вооруженных людей.

7.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 25 октября 2007
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 26 июля 2007
Возраст 18+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Майкл Дэвис
В ролях
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Грег Брик
Стивен МакХэтти
Стивен МакХэтти
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Хардкор
Хардкор (2015)
7.387097
Круто сваренные
Круто сваренные (1992)
7.818182
Пожиратели
Пожиратели (2011)
5.6363635
Песня имен
Песня имен (2019)
6.625
Профессионал
Профессионал (2011)
7.6666665
Праздника не будет
Праздника не будет (1998)
4.6
Частная жизнь Пиппы Ли
Частная жизнь Пиппы Ли (2009)
7.2941175
Человек, который продал свою кожу
Человек, который продал свою кожу (2020)
7.0588236
Парклэнд
Парклэнд (2013)
6.6
Интернэшнл
Интернэшнл (2008)
7.035714
Тайный игрок
Тайный игрок (2012)
6.6
Под подозрением
Под подозрением (2000)
7.818182
Фильм находится в подборках
Пародийные триллеры Пародийные триллеры
Постер фильма Пристрели их 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
itazura 2 апреля 2015, 12:51
Ну до ТАрантино фильм по юмору недотягивает , но это не мешает ..Фильм супер, так обращатся с оружием !!!!!!!!!!!!! Аналогов еще не было ! Пропустить такое нельзя!
kykuiii 2 апреля 2015, 12:51
в лучших традициях Макса Пейна и Стрэнглхолда. Не по содержанию, а по стилю действия

Интересно посмотреть, как выглядит в жизни то, что делал много… Читать дальше…
Отзывы Написать
29 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Пристрели их
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши