Пристрели их, 2007

Бродяга по имени Смит спасает беременную женщину, убегающую от киллера. После за ними начинает охотиться все больше убийц, и Смиту чудом удается спастись, сбежав с новорожденным ребенком женщины, когда она погибает. Оставив ребенка в парке, Смит надеется, что кто-то из проходящих мимо заберет его, но первого же желающего сразу убивают. Понимая, что киллеры охотятся и за младенцем, Смит начинает свое расследование, пытаясь выяснить, кем были его родители. Сможет ли он спасти дитя и выжить, когда за ним начнут охоту все самые опасные киллеры города?
Во время перестрелки, затеянной группой лиц, женщина рожает ребенка. Человеку, известному под именем "Мистер Смит", принимающему у нее роды, приходится в одиночку защищать ее и младенца от множества вооруженных людей.
Интересно посмотреть, как выглядит в жизни то, что делал много… Читать дальше…