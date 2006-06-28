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Ачи и Сипак: убойный дуэт Ачи и Сипак: убойный дуэт
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Aachi & Ssipak

Ачи и Сипак: убойный дуэт, 2006

2006 / Корея
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

В мире, где давно стёрлись границы между реальностью и самым бредовым вымыслом, огромный мегаполис живет за счёт энергии, вырабатываемой из человеческих фекалий – другие энергоресурсы давно исчерпаны. Общественная ценность гражданина здесь прямо пропорциональна способности к регулярной дефекации: чем чаще и обильнее человек испражняется, тем выше его социальный статус. Всем новорожденным в анусы вживляют датчики, которые регистрируют объёмы производимых экскрементов. Чтобы стимулировать выработку фекалий на-гора, правительство награждает своих подданных наркотическим препаратом «juicy bar» по итогам каждого успешного посещения туалета.

Когда уличные хулиганы Ачи и Сипак встречают начинающую актрису, регулярно получающую огромные порции наркотика – все трое становятся мишенью атак зловещей банды мутантов в подгузниках и правительственного спецназа...

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 3 мая 2007
Премьера в мире 28 июня 2006
Режиссер
Чо Бом Чжин
В ролях
Рю Сын Бом
Им Чхан Чжон
Ён Хён
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Ачи и Сипак: убойный дуэт 2 постера
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