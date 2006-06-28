Ачи и Сипак: убойный дуэт, 2006

В мире, где давно стёрлись границы между реальностью и самым бредовым вымыслом, огромный мегаполис живет за счёт энергии, вырабатываемой из человеческих фекалий – другие энергоресурсы давно исчерпаны. Общественная ценность гражданина здесь прямо пропорциональна способности к регулярной дефекации: чем чаще и обильнее человек испражняется, тем выше его социальный статус. Всем новорожденным в анусы вживляют датчики, которые регистрируют объёмы производимых экскрементов. Чтобы стимулировать выработку фекалий на-гора, правительство награждает своих подданных наркотическим препаратом «juicy bar» по итогам каждого успешного посещения туалета.

Когда уличные хулиганы Ачи и Сипак встречают начинающую актрису, регулярно получающую огромные порции наркотика – все трое становятся мишенью атак зловещей банды мутантов в подгузниках и правительственного спецназа...